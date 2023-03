Achtungserfolg für den BHC Königsbrunn gegen Aichach

Mit einem Sieg gegen Aichach sind die Handballer des BHC Königsbrunn weiter gut im Rennen im Kampf um Platz fünf.

Zwei wichtige Punkte im Kampf um Platz fünf konnten die Königsbrunner Handballer gegen den direkten Konkurrenten aus Aichach sammeln. Vor einer prall gefüllten Heim-Tribüne schlug die Mannschaft um Geburtstagskind und Trainer Michael Hiermeier den TSV mit 26:23.

Zunächst deutete allerdings vieles auf eine Niederlage hin. Mit einem unkonzentrierten Aufbauspiel und vielen technischen Fehlern geriet man, trotz einer vernünftigen Abwehrleistung, mit 0:3 ins Hintertreffen. Erst in der neunten Spielminute konnten die Gastgeber erstmals einen Treffer erzielen. Angeführt von einem einmal mehr herausragenden Florian Beier (acht Tore) glich der BHC in der 17. Minute erstmals zum 5:5 aus. Durch die gute Defensivarbeit konnte man nun trotz einiger Schwierigkeiten im Angriff immer wieder an Aichach heranpirschen und in einem harten, aber fairen Spiel dranbleiben.

Diese Schwierigkeiten sollten jedoch vor der Halbzeit noch einmal strenger bestraft werden, als die Gäste trotz doppelter Unterzahl keinen Treffer zuließen und selbst drei zum 9:13 drauflegten. In dieser Phase wusste man auf Königsbrunner Seite, dass man schnell eine Schippe draufpacken musste, um nicht bereits vor der Halbzeit unter die Räder zu kommen. Durch das Timeout der Gäste konnte Coach Michael Hiermeier noch einmal klare Ansagen treffen und den Fokus schärfen. Innerhalb kürzester Zeit fand man wieder ins Spiel ,und als Daniel Neuberger das leere Tor traf, war auch die Halle noch einmal voll da. Mit einem ebenso sehenswerten Treffer durch Luis Dornmair ging es dann mit einem Stand von 12:13 in die Pause.

Packender Schlagabtausch

Für die zweite Halbzeit hatte sich die Truppe von Kapitän Matthias Grobe dann einiges vorgenommen: vorne konzentriert Chancen erarbeiten und hinten weiter Beton anmischen. In einem weiterhin äußerst packenden Schlagabtausch konnte sich nun der BHC ein wenig besser in Szene setzen. Die Brunnenstädter kämpften sich Tor um Tor an den Gästen vorbei zur ersten Führung (15:14) in der 35. Spielminute. Abschütteln ließ sich der TSV jedoch nicht. Das entscheidende Duell sollte in dieser Partie auf der Torhüterposition fallen. Keeper Samuel Schießl vernagelte ein ums andere Mal den eigenen Kasten in der zweiten Halbzeit und war so seinem Gegenüber eine Nasenlänge in der Statistik voraus. Bei nur zehn zugelassenen Treffern im zweiten Durchgang war es nicht verwunderlich, dass man in der 47. Minute erstmals mit drei Treffern in Front lag und trotz des Aufbäumens des Gegners weiter die Oberhand behielt. Durch ein abgezocktes Verhalten in der Schlussphase konnte man dann die Führung behaupten und den Trainer mit zwei Punkten beschenken. Der Endstand von 26:23 wurde abschließend von Keeper Schießl festgehalten.

Zusammen mit den Fans wurde dann gemeinsam gegessen und bis zur Uhrenumstellung ausgelassen gefeiert. In der nächsten Woche ist der Meister aus Schwabmünchen zu Gast. Um den fünften Platz zu behaupten, braucht man hier mindestens ein Unentschieden. (AZ)