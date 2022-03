Alle freuen sich auf das Derby Bobingen gegen Schwabmünchen

Es ist wieder Derbyzeit: Am Samstag stehen sich die Handballer aus Bobingen und Schwabmünchen gegenüber. So sehen die Vorzeichen aus.

Am Samstag ist es endlich soweit, das erste Handball-Lokalderby 2022 in der Bezirksoberliga (Staffel A) steigt. Der TSV Bobingen empfängt um 19.30 Uhr in der Realschulsporthalle den TSV Schwabmünchen. In dieser schwierigen Zeit für sämtliche Handballer hoffen alle auf eine stimmungsvolle Kulisse. Das enge Hinspiel im November lässt eine spannende Partie erwarten. Damals gewann Schwabmünchen mit 35:27.

Die Gäste aus Schwabmünchen spielen eine starke Saison und stehen souverän an der Spitze der Staffel A. Allen voran ihr Neuzugang Matthias Gerlich drückt jedem Spiel seinen Stempel auf. In fast allen Aktion ist der Ex-Bundesliga Spieler beteiligt.

Schwabmünchen spielt stark auf

Doch auch die junge Garde des TSV Schwabmünchen zeigt viele gute Ansätze. Im Hinspiel musste das Bobingen schmerzlich erfahren, als der junge Linus Schmid vier Tore und ganz starke Angriffsaktionen zeigte. Das Statement von Trainer Florian Pfänder fällt aufgrund der starken vergangenen Spiele sehr postiv aus: "Wir freuen uns einfach nur sehr auf die Gelegenheit vor sicher großer und stimmungsvoller Kulisse dieses Derby zu spielen. Bobingen will sicher Revanche für die knappe Niederlage im Hinspiel und ist auf die Punkte im Kampf um einen BOL-Endrundenplatz fast schon angewiesen. Wir sind absolut gewarnt, werden aber mit dem Selbstbewusstsein einer bisher guten Saison auflaufen.

Bobingen wieder in der Spur

Die Gastgeber sind wieder in der Spur. Nach dem klaren Erfolg gegen Meitingen mussten die Bobinger aber eine Corona-Pause einlegen. Doch dies ist nun überwunden und der Kader steht wieder voll zur Verfügung. Die Singoldstädter kämpfen immer wieder mit Leistungsschwankungen, haben aber diese Saison dies viel besser im Griff. Die Spieler um Trainer Mario Stadlmair haben in den letzten Wochen genügend Selbstvertrauen tanken können und haben auch an vielen Punkten im Training gearbeitet.

"Die Mannschaft ist heiß auf das Spiel. Wir wollen den TSV Schwabmünchen ärgern und eine gute Leistung zeigen. Uns freut es einfach wieder ein Derby daheim vor unseren vielen Zuschauern spielen zu können. Was dabei am Ende rausspringt werden wir sehen. Wir werden auf den Punkt da sein", so Bobingens Trainer Mario Stadlmair.

Beide Mannschaften sind voller Vorfreude auf ein stimmungsvolles Derby in Bobingen und würden sich um jede Unterstützung freuen. Jeder darf gespannt sein, wer bei diesem sportlichen Highlight diesmal als Sieger von der Platte geht. (AZ)