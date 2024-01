Aufholjagd des TSV Schwabmünchen wird nicht belohnt

Die Handballer des TSV Schwabmünchen unterliegen zum Rückrundenauftakt beim Tabellendritten Herrsching.

Nach einer Leistung mit Licht und Schatten müssen sich die Schwabmünchner Handballer mit 35:27 in Herrsching geschlagen geben. Die Schwabmünchner machten sich trotz dezimiertem Kader mit guter Stimmung auf den Weg an den Ammersee. Die Weihnachtspause reichte aber nicht aus, um die zahlreichen Blessuren der Spieler auszukurieren. Neben Felix Hänsel fielen mit Leo Reichenberger und Noah Kell zwei weitere Stammspieler aus.

Die Schwabmünchner gingen auf Grund dieser schwierigen Voraussetzungen ohne Druck und als klarer Außenseiter in die Partie. Der Landesliga-Aufsteiger erwischte einen guten Start in das Spiel und konnte Dank einer konsequenten Abwehrarbeit und dem daraus resultierenden Tempospiel mit 2:0 in Führung gehen. Doch Herrsching fand im Anschluss besser in die Begegnung und drehte das Spiel. Bereits in der dritten Spielminute fiel der Ausgleich zum 2:2 und bis zur 13. Spielminute hatten sich die Gastgeber eine 7:4-Führung erspielt. Die Schwabmünchner verfielen in ihren alten Trott und der Schlendrian hielt Einzug.

Viele Fehler beim TSV Schwabmünchen

Viele technische Fehler sowie Fehlwürfe bestimmten nun das Schwabmünchner Spiel. Auch eine Auszeit von Trainer Christian Boppel konnte nicht die nötige Ruhe ins Spiel bringen. Schwabmünchen kämpfte mit den eigenen Fehlern und ermöglichte Herrsching eine Fünf-Tore-Führung zum 18:13 bis zur Pause. Christian Boppel gab in der Pause vor, für den zweiten Durchgang die Konzentration wieder hochzufahren und dem Kontrahenten mit mehr Engagement entgegenzutreten. Doch dieses Vorhaben scheiterte zunächst. Das Herrschinger Umschalt- und Tempospiel funktionierte wie am Schnürchen, wodurch die Gastgeber ihre Führung binnen drei Minuten auf sieben Tore ausbauen konnten.

Das Spiel schien damit bereits früh nach Wiederanpfiff entschieden, doch dann erwachte Schwabmünchen plötzlich aus seiner Lethargie und startete eine sehenswerte Aufholjagd. In der Abwehr spielte man wieder konsequenter und Herrsching hatte nun Mühe, zum Torerfolg zu kommen. Angeführt vom starken Matthias Gerlich präsentierten sich die Gäste nun als Einheit und belohnten sich mit schnellen Toren. Auch Felix Dorsch unterstützte sein Team in dieser Spielphase mit wichtigen Paraden. Schwabmünchen kämpfte und erzielte in der 46. Spielminute den vielumjubelten Ausgleich zum 24:24. Drei Minuten später hatte Leonard Scholz sogar die Chance zur Führung, er scheiterte jedoch vom Siebenmeterpunkt.

Die Aufholjagd hatte sichtlich Kraft gekostet, was zur Folge hatte, dass das Schwabmünchner Spiel erneut einbrach. Herrsching trumpfte noch einmal auf und nutzte die Gelegenheit, den Sack zuzumachen. Am Ende müssen sich die Schwabmünchner deutlich mit 27:35 in Herrsching geschlagen geben. Der sportliche Leiter Malte Knoke ärgerte sich nach dem Abpfiff: „Heute sind wir uns wieder einmal selbst im Weg gestanden. Wenn wir die Leistung der guten Phasen konstanter aufs Parkett bringen können, wäre Herrsching heute durchaus schlagbar gewesen. So verlieren wir das Spiel leider absolut unnötig und in der Höhe viel zu hoch.“

TSV Schwabmünchen: Hübenthal, Dorsch, Zull (alle Tor), Beran (3), Mayer, Reinsch (7), Müller A. (1), Müller T. (1), Gerlich (7), Labermeier (2), Kreutz (2), Wiedmer, Scholz (4)

Die zweite Damenmannschaft verpasste am Sonntag die Möglichkeit, den Anschluss zum Mittelfeld wiederherzustellen. Gegen die schlagbaren Damen des TV Gundelfingen konnten die Schwabmünchnerinnen zunächst mithalten. Ein großes Manko war an diesem Nachmittag jedoch die mangelnde Chancenverwertung der Gastgeberinnen. Die Gundelfingerinnen spielten ihr Spiel runter und gewannen am Ende verdient mit 29:18. Die Schwabmünchnerinnen stehen mit der erneuten Niederlage nun auf dem vorletzten Tabellenplatz.