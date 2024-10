BHC im Topspiel gegen Niederraunau gefordert

Am Samstag empfängt der BHC den Oberliga-Absteiger aus Niederraunau. Diese Partie wird in der Liga sicher mit Aufmerksamkeit verfolgt, geht es doch um die vorübergehende Tabellenführung in der noch jungen Saison. Bei den Gastgebern freut man sich auf ein temporeiches und spannendes Spiel, welches man mit viel Rückenwind angehen kann.

Für die Brunnenstädter verlief die bisherige Spielzeit positiv, drei Siege konnten eingefahren und die herbe Niederlage gegen Schwabmünchen mit einem torreichen 47:21 in Bäumenheim vergessen gemacht werden. Dabei konnte das Team die Abwehr noch weiter stabilisieren und das Tempospiel funktionierte einwandfrei. Dieses positive Gefühl gilt es auch am kommenden Samstag auf die Platte zu bringen und weiter an einem guten Saisonstart zu schrauben. Aktuell befindet sich die Mannschaft mit einem Spiel mehr als die meisten anderen Mannschaften mit nur einem Zähler hinter dem spielfreien Tabellenführer aus Aichach.

Jedoch wartet im nächsten Spiel mit dem TSV Niederraunau als ehemaliger Oberligist ein ganz anderes Kaliber. Zwar gab es im letzten Spiel eine Niederlage gegen Göggingen, jedoch dürften die Gäste das freie Wochenende genutzt haben, um die Prozesse nach dem Ausfall des Topspielers Moritz Korneggers (gute Besserung an dieser Stelle) an ihren Prozessen zu arbeiten. Auch die Motivation eines direkten Wiederaufstieges dürfte im Rest des Teams weiterhin Kräfte freisetzen.

Königsbrunn hat nach vier Auswärtsaufgaben wieder ein Heimspiel

Die Gastgeber gehen die Trainingswoche wie gewohnt mit viel Konzentration und wenig Ablenkungen an, um nach dem guten Spiel gegen Bäumenheim weiter fokussiert zu bleiben. Auch Trainer Falko Klaffenbach hat bereits Montag noch einmal das Visier zurechtgerückt und an die Ernsthaftigkeit für das Topspiel appelliert.

Es wartet also ein packendes Spiel in dem sich kein Team geschlagen geben will. Wer am Samstag die Nase vorn hat, ist schwer vorherzusehen, jedoch dürfte das Team, welches die stabilere Abwehr stellt und daraus ins Tempo gehen kann, die Partie für sich entscheiden. Im Allgemeinen dürfte die Favoritenrolle eher den Absteigern aus den Stauden zukommen.

Ein entscheidender Vorteil für die Gastgeber ist, dass man nach vier Auswärtsspielen in Folge endlich wieder vor dem heimischen Publikum spielt, bei dem man sicher mit der gewohnten Unterstützung rechnen kann. Anpfiff ist um 19:30 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle. (AZ)