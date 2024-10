BHC Königsbrunn holt einen Punkt im Spitzenspiel

Am vergangenen Samstag trennten sich der BHC Königsbrunn und der TSV Niederraunau mit 31:31. Von Beginn an wurde die Partie mit hoher Intensität geführt und die Anfangsphase war geprägt von vielen Führungswechsel, in der sich keine Mannschaft entscheidend absetzten konnte. Beide Teams agierten aus einer harten Abwehr heraus und versuchten so mit schnellem Angriffsspiel die Defensive zu überwinden. Mitte der ersten Halbzeit konnte sich die Heimmannschaft, angefeuert von den eigenen Fans eine knappe zweit Tore Führung herausspielen. Diese blieb bis zur Halbzeit bestehen und so hieß es zur Pause 19:17 für die Brunnenstädter.

Königsbrunns Gegner holt auf

In der zweiten Halbzeit nahm die Spannung im Spiel stetig zu. Die Mannschaften hatten bereits eine intensive erste Hälfte hinter sich, und die Umstellung der Gäste auf eine offensivere Abwehrvariante zeigte Wirkung. Dadurch wurde es für die Königsbrunner zunehmend schwieriger, erfolgreiche Torabschlüsse zu erzielen. Niederraunau gelang der Ausgleich.

In den letzten Minuten entwickelte sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem keine Mannschaft mehr als ein Tor in Führung gehen konnte. Kurz vor Spielende glich Königsbrunn durch einen entscheidenden Siebenmeter zum 31:31 aus. In den verbleibenden 42 Sekunden verhinderte die Heim-Abwehr einen Abschluss der Niederraunauer und rettete das verdiente Unentschieden. (AZ)

BHC Königsbrunn: Schießl, Schneeberger (beide Tor), Böhm (1), Riedl (4), Foidl, Wineck (2), Grobe (9), Dornmair (4), Neuberger (3), Herzog P. (1), Sailer (2), Huber, Herzog M. , Mörchen (5)