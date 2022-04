BHC Königsbrunn: Auftakt in ungewohnter Umgebung

Die Handballer des BHC Königsbrunn starten gegen Aichach in die Aufstiegsrunde. Das Heimspiel findet in ungewohnter Umgebung statt.

Nach einer soliden Vorrunde durfte sich der BHC Königsbrunn mit dem Erreichen der Play-offs um den Aufstieg über den vorzeitigen Klassenerhalt freuen. Die Verschnaufpause war nur kurz für die Königsbrunner Handballer. Zwischenzeitlich nutzte man die Pause zum Fußballspielen, kehrte dann aber schnell wieder zum Handball zurück, um sich auf die Aufstiegsrunde vorzubereiten.

Der Auftaktgegner aus Aichach ist ein guter Bekannter und hatte dem BHC bereits in der Vorbereitung Probleme bereitet. Das engagierte Team um Spielertrainer Stefan Knittel sollte also nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wegen einer Doppelbelegung der heimischen Königsbrunner Halle musste man auf die Spielstätte in Schwabmünchen zurückgreifen. Hier hat der TSV Schwabmünchen dem Nachbarn aus Königsbrunn schnell und unkompliziert geholfen.

Anpfiff ist dennoch wie gewohnt am Samstag um 19.30 Uhr und die Mannschaft hofft auf zahlreiche Fans trotz des ungewohnten Spielortes in Schwabmünchen. Auch die zweite Mannschaft wird ihr Spiel vorab in der Schwabmünchner Grundschulhalle austragen und hofft auf kräftige Unterstützung im Abstiegskampf.