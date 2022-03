BHC Königsbrunn auswärts in Lauingen gefordert

Ein hartes Stück Arbeit wartet am Wochenende auf die Bezirksoberliga-Handballer des BHC Königsbrunn.

Nachdem sich die Mannschaft des BHC Königsbrunn vergangenes Wochenende in einem harten Kampf mit viel Mühe und etwas Glück gegen Kissing zwei Punkte erarbeiten konnte, steht am Samstag (19.30 Uhr) bereits eine weitere harte Aufgabe auf dem Programm. Auswärts in Lauingen trifft man auf den direkten Verfolger, welcher mit 8:2 Punkten und zwei Spielen weniger knapp hinter dem BHC liegt.

Dass man mit der HSG aus Lauingen rechnen muss, ist spätestens seit ihrem Sieg gegen das Spitzenteam aus Haunstetten in der Hinrunde klar. Und auch das Hinspiel gegen Lauingen konnten die Königsbrunner nur knapp und mit viel Einsatz mit 32:30 gewinnen.

Trainer des BHC Königsbrunn fehlt

Doch auch der BHC braucht sich nicht zu verstecken, hatte man doch gegen Kissing erst wieder bewiesen, dass man auch mit wechselnden Besetzungen Spiele gewinnen kann und im entscheidenden Moment einen kühlen Kopf bewahrt. Zusätzlich zur Besetzung von letzter Woche kann auch langsam wieder auf einige Stammkräfte aus dem Infizierten Lager zurückgegriffen werden. Trotz allen positiven Signalen muss man diese Woche leider auf Trainer Michael Hiermeier verzichten, für ihn übernimmt Co-Trainer Alexander Gerum.

Alles in allem hat der BHC sicherlich gute Chancen, kann aber in der Ferne ohne die heimische Kulisse nur mit einer konzentrierten Leistung gewinnen.

