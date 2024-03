BHC Königsbrunn baut seine Heimserie aus

Im Derby gegen den Kissinger SC behielten die Handballer des BHC Königsbrunn die Oberhand.

Der BHC Königsbrunn und der Kissinger SC trafen im Derby aufeinander. In einer Partie mit vielen Toren auf beiden Seiten behielten die Königsbrunner letztlich mit 39:35 die Oberhand und sicherten sich somit wichtige Punkte. Mit diesem Sieg konnte der BHC Königsbrunn seine Heimserie auf drei Siege ausbauen.

Im Vorfeld der Partie war bereits klar, dass diese Partie kein Selbstläufer wird. Wie schon in der Hinrunde war es eine umkämpfte Partie gegen eine Mannschaft, die aufgrund der momentanen Tabellensituation nichts zu verlieren hatte und frei aufspielen konnte. Manche Zuschauer mögen vielleicht mit einem eindeutigen Ergebnis gerechnet haben, wurden jedoch schnell eines Besseren belehrt. Der BHC konnte zwar immer wieder mit einstudierten Spielzügen und dem temporeichen Angriffsspiel zu Torerfolgen kommen, doch bereits von Beginn an zeigte sich Kissing motiviert und durchdrang immer wieder die Abwehr der Königsbrunner. Es entwickelte sich eine enorm torreiche Partie, welche über die Zwischenstände von 8:9, 15:14 und 20:18 in die Pause ging.

In der Halbzeitpause appellierte der Trainer an die Mannschaft, die Abwehrarbeit nicht zu vernachlässigen. Zudem müssen die leichten Ballverluste durch technische Fehler abgestellt werden, wenn man dieses Spiel gewinnen will. Doch auch in der zweiten Halbzeit fielen viele Tore und das Spiel wogte hin und her. Die Königsbrunner starteten besser und konnten dank einiger Treffer von Lukas Alber und Maximilian Herzog den Abstand zwischenzeitlich auf fünf Tore (28:23) ausbauen. Wer hoffte, dass man den Sieg sicher über die Zeit bringen würde, wurde enttäuscht. Die Kissinger gaben nicht auf und konnten in den nächsten Minuten mit einem Kraftakt den Abstand auf ein Tor verringern (34:33).

In der Schlussphase jedoch forderte diese Aufholjagd der Kissinger ihren Tribut und der BHC konnte sich den Heimsieg in den letzten Minuten der Partie erkämpfen. Der BHC steht im Moment mit nun 14 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und hat mit einem Sieg im nächsten Spiel die Möglichkeit, auf Platz sechs vorzurücken.

BHC Königsbrunn: Schießl, Samuel– Schneeberger, Robin (beide Tor), Deuschl, Christoph (5) – Böhm, Tobias (3) – Bergner, Marco (1) – Raab, David – Wineck, Janis (2) –Foidl, Matthias (4) – Striedelmeyer, Max (2) – Alber, Lukas (11) – Herzog, Maximilian (7) – Huber, Thomas (2) – Spörhase, Nils – Dornmair, Luis (2).