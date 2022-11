BHC Königsbrunn empfängt den Vorletzten aus Friedberg

Die Handballer des BHC Königsbrunn haben den Tabellenvorletzten aus Friedberg zu Gast. Doch so einfach, wie es sich anhört, wird die Aufgabe nicht.

Für die Königsbrunner Handballer geht es am Samstagabend um 19.30 Uhr um wichtige Punkte in der Bezirksoberliga Schwaben. Zu Gast ist die zweite Mannschaft des TSV Friedberg. Die Gäste haben bisher eine eher enttäuschende Saison hingelegt und stehen mit 2:12 Punkten auf dem vorletzten Platz. Trotz der klaren Tabellenlage sollte man das Team auf keinen Fall unterschätzen.

Nachdem die Friedberger A-Jugend kein Spiel hat und die erste Mannschaft zeitlich versetzt antritt, könnte sich die zweite Mannschaft durch wichtige Kräfte im Abstiegskampf verstärken. Des Weiteren steht der TSV Friedberg II mit nur einem Sieg aus sieben Spielen mit dem Rücken zur Wand und wird alles für die zwei Punkte in fremder Halle geben.

BHC Königsbrunn kann befreit aufspielen

Trotz der eindeutigen Warnzeichen kann der BHC Königsbrunn einigermaßen befreit aufspielen. Mit einem ausgeglichenen Konto von 7:7 Punkten belegt man aktuell den fünften Platz und hat mit einem hervorragenden Spiel in Göggingen gehörigen Rückenwind erfahren. Speziell die jungen Kräfte konnten hier Selbstvertrauen tanken, und auch die Defensive scheint sich zu stabilisieren. Trotz der üblichen Verletzungen und Ausfälle wegen beruflicher Verpflichtungen konnte man in dieser Woche mit einer kleinen und engagierten Truppe gut trainieren, um die letzten Stellschrauben noch einmal nachzujustieren.

Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und auch von den Rängen dürfen die Brunnenstädter einmal mehr auf viel Unterstützung hoffen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle. In den Vorspielen geht es für die Damenmannschaft gegen Gundelfingen II und für die zweite Herrenmannschaft gegen Aichach II.

