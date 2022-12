BHC Königsbrunn empfängt die Bayernligareserve aus Günzburg

Für den letzten Heimspieltag im Handballjahr 2022 gastiert am Samstag der VfL Günzburg 2 in der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn.

Die beiden Teams aus Königsbrunn und Günzburg trennen nur zwei Punkte und zwei Tabellenplätze. Mit dem Team von Raphael Groß kommt ein schwer auszurechnender Gegner nach Königsbrunn. Zum Ersten weiß man nie, mit welchem Kader der VfL aufläuft, zum Zweiten besitzen die Günzburger sehr talentierte, junge Spieler, aber auch sehr erfahrene Leute. Daher ist Günzburg, egal in welcher Tabellenregion sie aktuell stehen, immer ein gefährlicher Gegner. Aktuell ist aber Topscorer Julian Nief verletzt und lief zum letzten Mal beim Unentschieden gegen den BHC auf.

Der BHC Königsbrunn spielt bislang eine Saison mit Höhen und Tiefen. Auf gute und souveräne Spiele folgen meist knappe oder unnötige Niederlagen. Dies ist teilweise der Tagesform geschuldet, aber auch dem Verletzungspech in dieser Saison. Immer wieder fehlen Spieler verletzungsbedingt und müssen ersetzt werden. Mit Nico Bartsch fällt aktuell ein Spieler längerfristig aus; ob Luis Dornmair einsatzbereit ist, wird kurzfristig entschieden.

Da kann Coach Michael Hiermeier noch froh sein, dass der Kader sehr breit aufgestellt ist und trotz der Ausfälle immer ein gutes Team zur Verfügung steht. Unterm Strich geben die Königsbrunner in jedem Spiel vollen Einsatz und nehmen den Kampf an. Wie auch letzten Samstag bei der Derby-Niederlage in Schwabmünchen, bei der Kleinigkeiten entschieden. Am Samstag wollen die Königsbrunner von Beginn an zeigen, dass man die Punkte in Königsbrunn behalten und die Zuschauer mitnehmen möchte. Die BHC-Handballer hoffen auf zahlreiche Unterstützung und danach gibt's noch ein Treffen mit der Mannschaft im Foyer der Willi-Oppenländer-Halle, kündigt Coach Hiermeier an: "Wer ein rotes Outfit trägt bekommt ein Freigetränk von der Mannschaft", so der Trainer.