BHC Königsbrunn geht erneut leer aus

Mit einem deutlichen 32:39 mussten sich die Handballer des BHC Königsbrunn in Günzburg geschlagen geben.

Dass der Muttertagsausflug des BHC Königsbrunn wenig mit einem netten Sonntagnachmittag zu tun haben würde, war bereits beim Blick auf die Tabelle klar. Günzburg war als Tabellenzweiter nun gleichauf mit Haunstetten, da der TSV am Samstagabend in Schwabmünchen Punkte lassen musste. Als dann aber auch noch die Personaldecke kurzfristig so weit schrumpfte, dass Torhüter Gerald Schwarz das Feldspielertrikot überziehen musste, wurde auch dem Letzten klar - heute müsste wirklich alles klappen.

Partie am Anfang ausgeglichen

Nachdem man etwas verfrüht an der Halle noch kurz auf den Gastgeber warten durfte, pfiff Schiedsrichter Salesch pünktlich um 16 Uhr an. Das erste Abtasten und die Anfangsviertelstunde liefen sicher nicht nach dem Geschmack der Gastgeber. Über eine 6:4-Führung der Brunnenstädter entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, und beim Stand von 10:9 für Günzburg schien es eine enge Partie zu werden. Dann aber musste der BHC vermehrt schnelle Treffer hinnehmen. Ohne echte Wechselmöglichkeit fanden die anfangs kraftvollen Angriffe nicht mehr ihren Weg ins gegnerische Tor, und ein gut eingespielter Mechanismus zum Gegenstoß sorgte für einen Sieben-Tore-Lauf des VfL. Beim Spielstand von 16:9 in der 18. Minute schien die Partie bereits entschieden. Der BHC kämpfte sich, soweit es die Kräfte zuließen, immer wieder auf eine Differenz von vier Toren heran, zur Halbzeit stand es dann 23:17.

Es war klar, dass die zweite Hälfte sicher nicht leichter würde, allerdings wollte man auch dieses Spiel mit einer engagierten Leistung zu Ende führen. Kurz nach Anpfiff verletzte sich auch noch Kapitän Matthias Grobe, und so wurde nun im Mittelblock mit einem Torhüter gespielt, welcher eine überraschend solide Abwehrleistung brachte. Trotz all dieser Widrigkeiten gab sich die Mannschaft nie auf und verlor die zweite Hälfte wie bereits gegen Schwabmünchen nur mit einem Treffer Unterschied, sodass es am Ende 32:39 aus Sicht der Königsbrunner hieß.

Der BHC Königsbrunn zeigte alles in allem eine gute Leistung in Anbetracht der Umstände, dennoch konnte man wieder nichts Zählbares einstreichen. Im nächsten Heimspiel gegen Schwabmünchen soll es nun endlich klappen, vorausgesetzt, die missliche Personallage entspannt sich. (AZ)