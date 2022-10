BHC Königsbrunn gewinnt auch sein zweites Spiel

Die Handballer des BHC Königsbrunn haben einen perfekten Saisonstart hingelegt: Auch ihr zweites Spiel konnten sie gewinnen.

Nachdem die Königsbrunner Männer ihr erstes Spiel in Haunstetten gewinnen konnten, stand am Wochenende das erste Heimspiel der Saison gegen Kissing an. Auch hier behielt man die Oberhand.

Zunächst konnten sich die Königsbrunner eine 2:0-Führung erspielen. Die Kissinger Handballer ließen sich jedoch davon nicht beeindrucken. Sie hielten gut mit und konnten in der neunten Minute zum 5:5 ausgleichen. In der Folgezeit ging es ausgeglichen weiter, bis den Königsbrunnern das Tor zum 11:9 gelang und die Kissinger eine Auszeit nehmen mussten. Die nächsten fünf Minuten waren von Zeitstrafen geprägt, welche die Gäste nutzen konnten, um wieder auf ein Tor heranzukommen (14:13). In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit fielen noch insgesamt acht Tore und es ging mit einer knappen Königsbrunner Führung bei einem Stand von 18:17 in die Halbzeitpause.

Wie schon zu Beginn des Spiels konnten die Hausherren mit zwei aufeinanderfolgenden Toren ihre Führung ausbauen. Doch als die Königsbrunner nach 33 Minuten Spielzeit eine Zeitstrafe bekamen, wurde es wieder knapp. Den Kissingern gelang es, auf ein Tor (20:19) heranzukommen. Davon ließen sich die Königsbrunner dennoch nicht beirren und konnten ihre Führung wieder auf drei Tore ausbauen(22:19).

Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln und schafften es nach 40 Minuten Spielzeit zum 24:24 auszugleichen In den nächsten sechs Minuten konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Somit stand es 14 Minuten vor Spielende 28:28. Dann aber konnten sich die Königsbrunner wieder einmal eine Zwei-Tore-Führung erspielen und in der 55. Minute gar auf drei Treffer Vorsprung erhöhen, bevor die Gäste beim Stand von 32:29 eine Auszeit nahmen. Daraufhin kam Kissing wieder auf zwei Tore heran, doch die Königsbrunner konnten ihre Führung mit zwei Toren von Luis Dornmair (insgesamt sechs Tore) und Nico Bartsch (insgesamt zwölf Tore) verteidigen und somit den Sieg mit einem Endstand von 34:32 sichern.

BHC Königsbrunn: Jonas Beran (3), Pascal Balg, Tobias Böhm (2), Robin Schneeberger, Alexander Grobe (4), Luis Dornmair (6), Nico Bartsch (12), Lukas Alber (3), Markus Steinbrecher (2), Florian Beier (2), Maximilian Herzog, Gerald Schwarz

Trainer: Michael Hiermeier, Alexander Gerum (AZ)