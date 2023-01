BHC Königsbrunn gewinnt Krimi in Kissing

In einem sehr spannenden Spiel konnte sich die Königsbrunner Handballer mit 27:26 in der Kissinger Paartalhalle durchsetzen.

Die Gastgeber spielten bisher eine sehr enttäuschende Saison, was sicherlich auch an den vielen Verletzten lag. Im ersten Spiel des Jahres gegen Königsbrunn aber konnte man erstmals auf etliche Schlüsselspieler zurückgreifen, die sehr motiviert ins Spiel gingen, zumal das in eigener Halle stattfand.

Nach einem Blitzstart der Königsbrunner Flügelzange Beier-Herzog stand es nach knapp vier Minuten allerdings 3:1 für die Gäste, bevor beide Mannschaften ins Spiel fanden. Geprägt von vielen technischen Fehlern im Aufbauspiel aufseiten des BHC verpasste man es, sich entscheidend abzusetzen. Immer wieder glich der Gegner aus, ehe sich Kissing in der 25. Minute erstmals mit drei Toren zum 13:10 absetzen konnte.

Ähnlich zur ersten Hälfte verpasste es nun Kissing, den sprichwörtlichen Deckel draufzumachen, und die Brunnenstädter kamen in der 40. Minute mit einem Tor durch Tobi Böhm wieder auf 18:18 heran. Die technischen Fehler beider Teams zogen sich weiter wie ein roter Faden durch das Spiel, und so entwickelte sich ein zäher Schlagabtausch bis in die Crunchtime hinein. Pascal Balg konnte die erste Führung für die Gäste zum 26:25 erst in der 58. Minute erzielen und nach einer schnellen Antwort der Kissinger zum 26:26 stand kurz vor Schluss immer noch kein Sieger fest. Alex Grobe übernahm Verantwortung und erzielte 29 Sekunden vor Schluss den Führungstreffer. Die Gastgeber konnten ihre verbleibende Zeit im Ballbesitz nicht nutzen und wurden mehrmals von der Defensive des BHC gestoppt. Auch mit dem letzten direkten Freiwurf konnten sie den Königsbrunner Sieg nicht mehr gefährden.

Mit den ersten zwei Punkten startet der BHC also gut, wenn auch etwas wacklig, ins neue Jahr. Kommende Woche steht bereits das nächste Derby gegen Haunstetten III in heimischer Halle an. (AZ)