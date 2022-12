BHC Königsbrunn in Aichach gefordert

Die Handballer des BHC Königsbrunn müssen nach dem Derbysieg gegen Bobingen beim Tabellennachbarn Aichach ran.

Nach dem Überraschungssieg gegen Bobingen steht der BHC Königsbrunn am Samstag vor einer weiteren Herausforderung. Um 19.15 Uhr sind sie beim Tabellennachbarn in Aichach gefordert. Die Mannschaften trennt nur ein Punkt: Königsbrunn liegt mit 9:9 Zählern auf dem fünften Platz, die Aichacher rangieren nur einen Zähler dahinter.

Die Mannschaft aus Aichach hat sich zu Beginn dieser Saison verstärkt, allerdings lief es bislang nicht wie gewünscht. Ebenso wie der BHC Königsbrunn verlor man das Derby gegen Friedberg, gab aber sonst nur Punkte gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte ab, wobei die Niederlagen oft knapp ausfielen. Mit einer stabilen Abwehr und routinierten Angriffsmechaniken lässt der TSV Aichach dieses Jahr aufhorchen und ist mit Sicherheit nicht zu unterschätzen.

Die Brunnenstädter hingegen präsentieren sich in dieser Saison sehr unbeständig. Auf starke Spiele trotz dezimierten Kaders folgten deprimierende und ratlose Auftritte in Bestbesetzung. Auch diesen Samstag wird Trainer Michael Hiermeier einmal mehr in die Trickkiste greifen müssen, da das Verletztenlager eher größer als kleiner wird. Man hofft auf die schnelle Genesung einiger Stammkräfte.

Allerdings konnte man Motivation und Kraft aus dem Derbysieg der letzten Woche tanken. Wie so oft wird es auf die Einstellung ankommen und dass man den Kampf, der sicherlich auf einen wartet, annimmt. Anpfiff ist um 19.15 Uhr in Aichach. (AZ)

Lesen Sie dazu auch