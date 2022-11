BHC Königsbrunn ist optimistisch

Nach dem Punktgewinn in Günzburg am vergangenen Sonntag hoffen die Königsbrunner Handballer auf weitere Zähler.

Mit dem Landesliga-Absteiger aus Gundelfingen haben die Königsbrunner Handballer einen kampfstarken und technisch versierten Gegner vor der Brust. Auch wenn dieser zu Beginn der laufenden Runde etwas strauchelte, konnten zuletzt drei ungefährdete Siege eingefahren werden. Mit dieser Mannschaft ist im weiteren Verlauf der Saison zu rechnen, und auch der bisher dezimierte Kader vergrößert sich stetig.

Dennoch darf man auch beim BHC Königsbrunn optimistisch sein. Die zuletzt nicht immer sattelfeste Defensive funktionierte in Günzburg für 45 Minuten tadellos, und auch das Angriffsspiel hat wieder mehr Fahrt aufgenommen. Man geht sicher nicht als Favorit in die Partie, aber wie immer sind die Männer um Kapitän Matthias Grobe für Überraschungen gut. Konzentriert man sich auf die eigene Leistung und weniger auf das Schiedsrichter-Gespann, kann man in Kombination mit der entsprechenden Motivation sicher auch in dieser Partie auf Augenhöhe mitspielen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr am Samstag in der Willi-Oppenländer-Halle.