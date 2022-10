BHC Königsbrunn nach schwacher Leistung erneut sieglos

Eine schwache Leistung bieten die Handballer des BHC Königsbrunn bei ihrer Niederlage gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen.

Mit 28:30 mussten sich die BHC-Handballer gegen SG 1871 Augsburg/ Gersthofen geschlagen geben. Bereits in den ersten Minuten merkte man der Mannschaft um Kapitän Matthias Grobe an, dass dieser Abend kein leichter wird. Nach einem 0:2-Rückstand ging es bis zum Zwischenstand von 11:15 ausgeglichen hin und her. Neben schwach vorgetragener Angriffe ließ speziell die Abwehrleistung zu wünschen übrig. Mit einem direkten Freiwurf-Tor in zum 16:18 endete die erste Halbzeit.

Die zweite Hälfte starteten die Brunnenstädter mit einer guten Aufholjagd. Nach dem 18:18-Ausgleich entwickelte sich ein ausgewogener Schlagabtausch. Bis zum 21:21 per Siebenmeter konnte die Mannschaft von Coach Michael Hiermeier immer wieder ausgleichen. Anschließend verlor die Heimmannschaft aus Königsbrunn bis zum Stand von 21:25 den Faden und ließ die Augsburger Gäste davon ziehen.

Dieser Vorsprung sollte bis zum Schluss ausreichend sein, um den Sieg für die Gäste zu sichern. Trotz einer ambitionierten Schlussphase konnte sich der BHC nur noch auf einen Endstand von 28:30 herankämpfen.

Grundsätzlich bleibt zu sagen, dass eine verschlafene erste Hälfte und eine schwache Leistung in Angriff und Abwehr leider nicht genug waren, um der Leistung der Augsburger Gegner etwas entgegenzusetzen. Nächste Woche heißt es wieder neues Spiel, neues Glück. Gefordert ist man am Sonntagnachmittag in Günzburg.