BHC Königsbrunn setzt sich gegen Bäumenheim durch

Einen erfolgreichen Start ins neue Jahr haben die Hönigsbrunner Handballer in der Bezirksoberliga hingelegt.

In einem mit Spannung erwarteten Handballspiel am vergangenen Samstag konnte der BHC Königsbrunn einen verdienten Sieg gegen die Gäste vom TSV Bäumenheim feiern. Das Rückrundenspiel, das zugleich das erste Heimspiel des Jahres für den Gastgeber war, endete mit einem klaren 33:23 für den BHC und somit auch als erster Heimsieg, nachdem man bisher nur drei Unentschieden zuhause holen konnte. Die Halle war gut gefüllt, und die Zuschauer wurden Zeugen eines guten Spiels, das nicht nur einen guten Start ins Jahr 2024 für den BHC Königsbrunn markierte, sondern auch wichtige Punkte in der Rückrunde einbrachte.

Der BHC ging flott in Führung und machte seine Ansprüche in eigener Halle klar, doch die Gäste versuchten, dranzubleiben. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, die von zahlreichen Toren und spannenden Aktionen geprägt war. Die Männer von Trainer Falko Klaffenbach konnten sich in der ersten Halbzeit jedoch kontinuierlich weiter absetzen und so ging man mit einer 15:8-Führung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit setzte das Heimteam seine starke Leistung fort und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Durch gut koordinierte Angriffe und eine solide Abwehrleistung konnten die Gastgeber den Sieg letztendlich sicher nach Hause bringen.

Mit diesem Sieg festigt der BHC Königsbrunn seine Position in der Tabelle und kann mit Selbstvertrauen auf die kommenden Herausforderungen blicken. Die nächste Aufgabe wartet beim TV Gundelfingen bereits am nächsten Sonntag (17 Uhr). BHC Königsbrunn: Samuel Schießl, Robin Schneeberger (beide Tor), Christoph Deuschl (2), Marco Bergner (1), Tobias Böhm (4), Nils Spörhase (1), Janis Wineck (3), Luis Dornmair (5/2), Neuberger, David Raab (2), Philipp Herzog, Thomas Huber (1), Maximilian Herzog (6), Simon Mörchen (6). (AZ)