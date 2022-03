BHC Königsbrunn sichert sich das Ticket für die Aufstiegsrunde

Im vorletzten Vorrundenspiel gewannen die Herren aus Königsbrunn mit 27:22 (14:9) gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen und sicherten sich damit das Ticket für die Aufstiegsrunde.

Die Hiermeier-Truppe startete sehr gut in die Partie und setzte sich in den ersten zehn Minuten mit 6:2 ab. Die Abwehr stand kompakt und der gesamte Verbund rund um Torhüter Robin Schneeberger hatte das Augsburger Angriffsspiel im Griff. Vor dem gegnerischen Tor versenkten Spielmacher Lukas Alber und die beiden Außen Flo Bier und Jonas Beran ihre Würfe.

Aber die Gäste kamen durch gute Aktionen und starke Würfe wieder zurück und sicherten sich mit einem Fünf-Tore-Lauf sogar eine kurzeitige 7:6-Führung. Der BHC spielte in dieser Phase keinen schlechten Handball, dennoch fruchtete das sonst so schnelle Spiel nicht. Nach einigen taktischen Umstellungen und weniger Wechseln fing sich der BHC Königsbrunn wieder, spielte erneut vorne mit Tempo und stabilisierte die Abwehr mit dem Mittelblock aus Alex Grobe und Nico Bartsch. Mit einer 14:9-Führung ging man zufrieden in die Kabine.

BHC Königsbrunn stellt die Signale auf Sieg

Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte die Heimmannschaft ihren Lauf fort, konnte dennoch den Abstand aber nicht vergrößern. Nach einer berechtigten Zeitstrafe für den BHC Königsbrunn war dann wieder der Wurm drin. Die Situationen im Angriff wurden alle gut rausgespielt, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Zum einen lag es am stark haltenden Keeper der Gäste, zum anderen an den ungenauen Würfen. Die Gäste ihrerseits verwerten ihre Chancen und plötzlich stand es unentschieden (18:18).

Nach acht liegen gelassenen Chancen schaffte es dann endlich Nico Bartsch, den Ball wieder im Tor zu versenken, und das Spiel der Brunnenstädter nahm wieder Fahrt auf, und nach einer Roten Karte für die Gäste stellte man die Signale auf Sieg. Die Überzahl-Situation wurde sehr gut ausgenutzt und Königsbrunn setzte sich erneut ab und brachte die Partie mit 27:22 nach Hause, obwohl man am Ende 24 Fehlwürfe hatte. Das Ticket für die Hauptrunde ist damit gebucht.

BHC Königsbrunn: Beran J. (4), Balg (1), Böhm, Neuberger Da., Schneeberger, Grobe A. (2), Dornmair (1), Bartsch (5), Herzog P. (1), Alber (4), Beier (7), Sailer (2), Herzog M., Schwarz