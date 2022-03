BHC Königsbrunn: Sieg vor den Aufstiegs-Play-offs

Mit einem Sieg beendet der BHC Königsbrunn die reguläre Runde in der Bezirksoberliga und bereitet sich jetzt auf die Aufstiegs-Play-offs vor.

Zu ungewohnter Zeit durfte die erste Herrenmannschaft des BHC am Dienstag das Nachholspiel in Wittislingen antreten. Vor einer gut gefüllten Heimtribüne mussten die Mannen von Coach Michael Hiermeier alles geben, um eine gute Platzierung für die anstehenden Play-offs um den Aufstieg zu erreichen.

Trotz einiger teils kurzfristiger Ausfälle boten die Königsbrunner Spieler eine ansprechende Leistung und starteten mit sehenswerten Treffern. Doch auch die Gastgeber der HSG Lauingen/Wittislingen wollten die zwei wichtigen Punkte für sich einstreichen, und so entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich die Brunnenstädter in der 16. Minute erstmals mit zwei Toren auf 9:7 absetzen konnten. Die Hausherren reagierten mit einem Timeout und nach einer unglücklichen Zeitstrafe für Nico Bartsch gelang ihnen in der 22. Minute schließlich der Ausgleich. Im weiteren Verlauf verlor der BHC ein wenig den Faden und über eine zwischenzeitliche 16:13-Führung der HSG ging es mit 18:16 für die Gastgeber in die Halbzeit.

BHC Königsbrunn kann die Partie drehen

Zu Beginn der zweiten Hälfte prägten vor allem die Torhüter den Spielverlauf. Robin Schneeberger war, wie schon im gesamten Spiel, immer wieder mit guten Paraden zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern. Vorne lief es nun besser und bis zur 54. Minute erspielten sich die Königsbrunner eine 29:25-Führung. Zum Ende hin machte es der BHC zwar noch einmal spannend, konnte den Sieg aber mit demselben Ergebnis wie schon im Hinspiel (32:30) ins Ziel bringen. Nun wartet eine kurze Verschnaufpause, bevor es für die Aufstiegs-Play-offs wieder in eine kurze und intensive Vorbereitungsphase geht.

BHC Königsbrunn Dornmair L. (3), Bartsch N. (9/4), Herzog P. (3), Alber L. (5/1), Beier F. (8), Sailer T. (3), Huber T. (1), Balg P., Böhm T., Neuberger D. Tor: Schneeberger (60min), Schwarz, Schießl