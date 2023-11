BHC Königsbrunn spielt unentschieden

27:27 trennten sich die Handballer des BHC Königsbrunn und der SG 1871 Augsburg/Gersthofen.

Dieses Heimspiel der Königsbrunner war wie bisher alle Spiele des BHC ein spannendes Duell mit vielen Toren auf beiden Seiten. Königsbrunn startete motiviert in die Partie, doch durch fehlende Chancenverwertung sowie Patzer in der Abwehr bauten die Gäste innerhalb von fünf Minuten ihre Führung auf 8:3 aus. Trainer Falko Klaffenbach nahm eine Auszeit, und danach lief es besser. Mit einem 12:14-Rückstand ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte schafften es die Brunnenstädter, das Tempo hochzuhalten sowie dank einiger starken Abwehraktionen das Spiel ab der 35. Spielminute spannend zu machen. Kurz konnte man sich eine Zwei-Tore-Führung herausspielen, allerdings steckte die SG nicht auf und kämpfte hart. Das Spiel war von guten, wenn auch nicht immer regelkonformen Abwehraktionen geprägt. Die Königsbrunner mussten einiges einstecken, was sich auch daran zeigt, dass es die Gäste auf insgesamt acht Zeitstrafen sowie zwei Rote Karten brachten.

Die Schlussphase des Spiels war ein aufregendes Duell um die Führung, doch kein Team konnte sich absetzen. Trotz Hektik und Aufregung konnte man kurz vor Schluss einen Strafwurf herausspielen und behielt die Nerven. Das Spiel wurde dann mit einem Endstand von 27:27 (12:14) abgepfiffen. Beide Teams können sich über den erkämpften Punkt freuen.

Für die Königsbrunner zählt jeder Punkt und nicht nur durch den verwandelten Siebenmeter in den letzten Sekunden des Spieles konnte Simon Mörchen (acht Tore) ein erfolgreiches Comeback feiern. "Aus den Fehlern lernen, die guten Aktionen mitnehmen und im Training kommende Woche Vollgas geben", lautet die Marschroute, die Kapitän Simon Schießl vorgibt.

BHC Köngisbrunn: Schießl Samuel (Tor), Schneeberger Robin (Tor), Deuschl Christoph(2), Böhm Tobias(2), Mörchen Simon(10), Striedelmeyer Max(1), Neuberger Dominik, Raab David, Alber Lukas(2), Steinbrecher Markus(6), Mikut Daniel(2), Herzog Maximilian(2), Huber Thomas.