BHC Königsbrunn unterliegt Friedberg

Eine Niederlage gab es für die Königsbrunner Handballer gegen Friedberg.

Die Königsbrunner Handballer mussten sich gegen Friedberg mit 25:29 geschlagen geben. In einer vollen Halle, in der gute Stimmung herrschte, starteten die Gastgeber aus Königsbrunn gut in die Partie. Nach starken defensiven Aktionen und dem passenden Tempospiel konnte man vor allem dank Florian Beier eine 6:3-Führung nach acht Minuten herausspielen. Allerdings konnte der BHC auch aus Zeitstrafen des Gegners kein Kapital schlagen und so führten die Herzogstädter in der 26. Minute erstmals mit sechs Toren (9:15). Zu fahrig waren die Angriffsbemühungen des BHC und wenn man sich die Chancen dann erarbeitet hatte, vergab man zu häufig klare Möglichkeiten. Beim Stand von 11:17 wurde zur Halbzeit gebeten.

Auch die Einstimmung in der Kabine konnte die Königsbrunner nicht mehr retten. Trotz einer guten Phase in der zweiten Hälfte konnte sich der BHC nicht näher als auf vier Tore heranarbeiten (21:25). Die Bemühungen, die Partie noch einmal zu drehen, wurden letztendlich nicht belohnt und so endete die Begegnung mit 25:29.

Lange beschäftigen darf sich die Mannschaft mit diesem Spiel allerdings nicht, nächste Woche steht bereits das nächste Derby in heimischer Halle gegen Bobingen an. (AZ)