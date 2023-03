BHC Königsbrunn verabschiedet Michael Hiermeier

Nun ist es so weit: Am Samstag beim letzten Saisonspiel gegen Schwabmünchen endet die Ära Michael Hiermeier beim BHC Königsbrunn.

Coach Michael Hiermeier hat das Team acht Jahre lang betreut und zu zwei Aufstiegen geführt. Er wird jedoch dem Verein für Sponsorentätigkeiten und andere organisatorische Aufgaben erhalten bleiben. Außerdem werden mehrere Leistungsträger die Mannschaft verlassen und auch diese werden zusammen mit dem Trainer in einem Rahmenprogramm verabschiedet.

Sicher werden diese emotionalen Momente den Abend prägen, trotzdem hat man auch sportlich noch eine große Aufgabe vor sich. Der Meister aus Schwabmünchen ist zu Gast und möchte sich im letzten Spiel noch einmal mit einem Knall aus der Saison verabschieden. Die Gastgeber aus Königsbrunn haben noch Chancen, bei einem Remis oder Sieg den fünften Platz zu behaupten, da man in der Woche zuvor den direkten Verfolger aus Aichach geschlagen hatte.

Es wird jedoch nicht leicht gegen die groß gewachsenen Schwabmünchner, die körperlich und spielerisch diese Saison das Maß aller Dinge waren. Mit einer soliden Abwehr und routinierten Angriffen rund um den Starspieler und Bundesligaveteran Matthias Gerlich wird der BHC sicherlich alle Hände voll zu tun haben, um eine kleine Sensation zu schaffen. Leichter wird dieses Unterfangen auch nicht, wenn man an die aktuelle Kadersituation denkt. Neben den bereits bestehenden Ausfällen kommen in dieser Woche noch einige zusätzliche aufgrund von diversen Veranstaltungen hinzu. Trotz all dieser Vorzeichen haben die Brunnenstädter über die Saison mehr als einmal bewiesen, dass man sich in schwierigen Situationen behaupten und mit der Hilfe der zweiten Mannschaft auch durchsetzen kann. Es wird also ein heißer letzter Tanz erwartet.

Von den Rängen kann sich die Mannschaft wie bereits über die komplette Saison hinweg auf ein Spektakel freuen. Zudem werden auch die Gäste einige Fans mitbringen, um die Willi-Oppenländer-Halle in einen Hexenkessel zu verwandeln. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, vorab spielt die Damenmannschaft ebenfalls gegen Schwabmünchen. (AZ)

