BHC Königsbrunn vor schwerer Aufgabe im Derby gegen Schwabmünchen

Plus Der BHC Königsbrunn erwartet im Handball-Derby den TSV Schwabmünchen in der Bezirksoberliga-Aufstiegsrunde. Die Favoritenrolle ist klar.

Nur zwei Wochen nach dem Hinspiel ist der BHC Königsbrunn am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle einmal mehr gegen den TSV Schwabmünchen gefordert. Dieser rangiert aktuell mit einem Minuspunkt mehr hinter den beiden Mannschaften aus Günzburg und Haunstetten und wartet auf seine Chance vorbeizuziehen.