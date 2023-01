BHC Königsbrunn will auf der Erfolgsspur bleiben

Auch einen schweren Gegner treffen am Sonntag die Handballer des BHC Königsbrunn.

Nach den zuletzt positiven Ergebnissen wollen die Königsbrunner Handballer weiter in der Erfolgsspur und auf Kurs oberes Drittel der Bezirksoberliga-Tabelle bleiben. Doch dieses Vorhaben erfordert, auch Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte zu schlagen. Ein harter Brocken erwartet die Mannschaft von Coach Michael Hiermeier dabei diesen Sonntag in Gundelfingen. Der Tabellendritte verzeichnet aktuell nur sechs Minuspunkte und bleibt an der Spitzengruppe um Schwabmünchen und Lauingen dran.

Trotz einiger Ausfälle aufgrund von Verletzungen spielen die Gundelfinger ihr hartes und schnelles Spiel kontinuierlich weiter. Besonders Spielmacher Tobias Bauer ließ zuletzt mit 45 Toren in drei Spielen aufhorchen. Die effiziente Offensive und das abgezockte Auftreten sorgen immer wieder für Punkte auf dem Konto des Landesliga-Absteigers.

Schwere Knieverletzung bei Alex Grobe

Leider muss man auch aufseiten der Brunnenstädter weiterhin mit Verletzungen kämpfen. Zuletzt erwischte es den wichtigen Allrounder Alex Grobe, der mit einer schweren Knieverletzung auf ungewisse Zeit ausfallen wird. Trotz allem weiß das Team um Kapitän Matthias Grobe, der am Sonntag auch wieder eingreifen kann, mit Engpässen umzugehen und kann hoffentlich wieder eine Extraportion Motivation daraus ziehen.

Anpfiff am Sonntag ist um 17 Uhr. Gespielt wird in der Kreissporthalle.