Handball

11:30 Uhr

BHC Königsbrunn will zurück in die Erfolgsspur

Nico Bartsch (am Ball) und seine Kollegen vom BHC Königsbrunn erwarten am Samstag die Spielgemeinschaft SG 1871 Augsburg/Gersthofen.

Plus Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Handballer des BHC Königsbrunn an frühere Erfolge anknüpfen. Am Samstag ist die Gelegenheit dazu.

Von Tina Sailer

Im zweiten Heimspiel in Folge trifft der BHC Königsbrunn am Samstagabend (19.30 Uhr) auf die Spielgemeinschaft SG 1871 Augsburg/ Gersthofen. Nach den bitteren Niederlagen gegen Haunstetten gilt es für die Brunnenstädter nun, den Mund abzuwischen und volle Konzentration auf die kommenden Aufgaben zu legen. Trotz eines guten Starts in die Saison sollten nun wieder Punkte auf das Konto wandern, um das Ziel Aufstiegsrunde zu erreichen.

