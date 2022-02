Bittere Niederlage für Schwabmünchens Frauen

Plus Eine bittere Niederlage müssen die Schwabmünchner Handball-Frauen hinnehmen. Woran es liegt.

Mit einer schmerzlichen 23:24-Niederlage und so ohne die erhofften zwei Zähler im Kampf um einen Spitzenplatz in der Landesliga Süd kehrten Schwabmünchens Handballerinnen vom Gastspiel beim PSV München zurück.