Bobingen hat gegen Aichach das Nachsehen

Mit leeren Händen müssen die Bobinger Handballer im ersten Spiel nach der Corona-Pause die Heimreise antreten.

Der TSV Bobingen verlor am Samstag gegen beim TSV Aichach mit 36:31. Nach sehr guten Start der Gastgeber schafften es die Singoldstädter nicht, den Rückstand aufzuholen. Somit haben die Aichacher im Kampf um den Platz für die Play-offs die Nase vorn.

Vor der Partie hatten beide Mannschaften personelle Probleme. Doch Aichach konnte im ganzen Spiel besser damit umgehen. Bobingen konnte die Abwehr nicht stabilisieren und schaffte in den entscheidenden Phasen nicht den Anschlusstreffer. "Wir hatten heute kaum einen Zugriff in der Abwehr. Und unsere Abschlussschwäche hat uns dann den Zahn gezogen", resümierte Trainer Mario Stadlmair.

Beide Teams begannen mit hohem Tempo

Zu Beginn der Partie zeigten beide Mannschaften ein hohes Tempo in ihren Aktionen. Aichach startete besser und ging mit einem einem klaren 18:13 in die Halbzeit. Die Singoldstädter kamen in Halbzeit zwei wieder heran, doch unter Druck konnte man den Gastgeber an diesem Tag nicht setzen. In den entscheidenden Situationen scheiterte man am starken Torhüter des TSV Aichach oder ließ in der Abwehr den Gegner zu viel Raum.

"Wir müssen im Training wieder bissiger in der Abwehr werden und so auch das Selbstvertrauen wieder aufbauen für die kommenden Spiele", so Stadlmair. Und die nächste Partie wird es in sich haben. Es geht gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Liga, den VfL Günzburg. Aber zunächst haben die Bobinger eine Woche spielfrei, danach sollten alle wieder heiß sein auf eine spannende Handballpartie.

TSV Bobingen: Lenz, Gebauer (Tor); Müller M. (10/2), Pillmayr (9), Vogt (3), Pfeffer (2), Hafner (2), Deininger (2), Stadlmair (1), Wagner (1), Riedlinger (1), Steininger, Naumann (SZ)