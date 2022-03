Bobingen muss sich im Derby Schwabmünchen geschlagen geben

Das Handball-Derby in Bobinger erfüllt die Erwartungen: Am Ende eines sehenswerten Spiels muss sich Bobingen mit 20:25 gegen Schwabmünchen geschlagen geben.

Die Handballfans in Schwaben erlebten ein spannendes und stimmungsvolles Derby zwischen dem TSV Bobingen und dem TSV Schwabmünchen in der Bobinger Sporthalle. Am Ende gewannen die Gäste aus Schwabmünchen 25:20.

Es war ein toller Handballabend, den die knapp 300 Zuschauer in Bobingen erlebten. Nach langer Durststrecke gab es mal wieder ein Derby vor großer Kulisse, und man merkte des Teams an, dass das auch für sie Ansporn war. Von Anfang an war klar, dass sich beide Teams viel vorgenommen hatten. Die Abwehrreihen arbeiteten überragend, und so gab es für beide Teams nur wenig Raum für Torchancen.

Bobingen erwischte den besseren Start

Bobingen erwischte den besseren Start und konnte bis zum 5:5 vorlegen. Doch dann stotterte es im Angriff der Gastgeber, und das konnte in der Folge die Schwabmünchner für schnelle Gegenstöße nutzen. Gäste-Torhüter Frank Hübenthal konnte sich in dieser Phase immer wieder mit sensationellen Paraden auszeichnen und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Gelb-Blauen mit einer 11:7-Führung in die Kabinen gingen.

Bobingen hatte sich vorgenommen, nicht aufzugeben, und das taten sie in Halbzeit zwei auch in keiner Phase. Die Abwehrreihen dominierten auch in der zweiten Hälfte das Geschehen, und Tore blieben somit eher Mangelware. Bobingen kämpfte mit allen Mitteln, doch der Abstand konnte nur auf maximal zwei Tore verringert werden. Die Schwabmünchen spielten ihre Sache routiniert herunter und ließen am Ende keine Zweifel, wer als Derbysieger von der Platte gehen sollte. Nach einer fairen Partie unterlagen die Bobinger 20:25.

Starke Schwabmünchner Abwehr

"Wir waren heute im Angriff nicht konsequent genug, hatten keine gute Abschlussquote und fingen uns dadurch in der ersten Hälfte einen zu großen Abstand ein. Diesen konnten wir in Halbzeit zwei nicht einholen, dafür war die Abwehr der Gäste zu stark heute", so Bobingens Trainer Mario Stadlmair.

Sehr zufrieden zeigte sich natürlich sein Gegenüber Florian Pfänder: "Eine tolle kämpferische Leistung meiner Mannschaft, die das Fehlen von Matthias Gerlich mit viel Leidenschaft und Disziplin kompensieren konnte. Ein besonderer Dank an unseren tollen Anhang!"

Wichtig war aber für beide Teams, dass wieder etwas mehr Normalität bei den Handballern eingekehrt ist. Und so war es ein Derby, dass vor einer solchen Kulisse allen Beteiligten Spaß gemacht hat. (AZ)

TSV Bobingen: Lenz, Gebauer (Tor); Müller (6), Pillmayr (4/1), Stadlmair (3), Naumann (2), Pfeffer (2), Kraus (2), Hafner (1), Huber, Deininger, Arlt, Winkler, Riedlinger

TSV Schwabmünchen: Hübenthal, Zull (Tor); Schmid (4), Bürgle (4), Reinsch (3/1), Wiedmer (3), Hänsel (3), Boppel (3), Müller (2), Kell (2), Mayer (1), Schaur, Pfänder