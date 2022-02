Bobingen muss zum Tabellenführer

Eine schwere Aufgabe wartet auf die Handballer des TSV Bobingen: Sie müssen zum Tabellenführer nach Günzburg.

Am Samstag geht es für den TSV Bobingen Handball zum Tabellenführer nach Günzburg. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der berühmten Rebayhalle.

Die Reservemannschaft des VfL Günzburg ist bereits ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Souverän führen sie verlustpunktfrei die Staffel A der Bezirksoberliga an. Gespickt mit ehemaligen höherklassigen Spielern und jungen Talenten ist es eine gute Mischung und zeigt, dass das Konzept in Günzburg voll aufgeht. Allen voran den überragenden Spielmacher Raphael Groß gilt es zu stoppen, wenn man in Günzburg eine Chance haben möchte.

Bobinger Handballer wollen aggressiver zu Werke gehen

Die Singoldstädter hatten ein Wochenende Spielpause, um die Fehler aus dem Aichach-Spiel anzugehen. Allen voran arbeiteten die Männer um Kapitän Moritz Müller an der Abwehrarbeit. "Wir müssen aggressiver und mit mehr Beinarbeit in der Defensive an die Sache herangehen", so Müller. Bobingen hat gegen Günzburg nichts zu verlieren, so sieht Müller Günzburg in der Favoritenrolle: "Wir fahren nach Günzburg als klarer Außenseiter. Wollen den Gastgeber in allen Bereichen ärgern und alles geben." Am Samstag wird man sehen, ob das Ziel der Singoldstädter erfüllt wird. (AZ)