Bobingen siegt nach starker erster Halbzeit

Die Handballer des TSV Bobingen haben nach einer überragenden ersten Hälfte mit 34:31 gegen die Reserve aus Günzburg gewonnen.

Es war ein Feuerwerk in der ersten Halbzeit, das die Bobinger abbrannten. Das Team war top eingestellt, und das spiegelte sich in jeder Aktion wider. In der Defensive konnten die Mannen um Abwehrchef Matthias Riedlinger die Zweikämpfe gewinnen, sodass man im Anschluss zu schnellen Toren kam. Im Angriff konnten die Bobinger variabel abschließen und gaben den Tabellenzweiten keine Chance auf gute Abwehraktionen. So erspielten sich die Bobinger einen klaren 24:14-Vorsprung zur Pause.

In der zweiten Halbzeit dann aber ein anderes Bild: Bobingen konnte nicht mehr an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. Günzburg legte eine Schippe drauf und kam immer näher heran. In der 50. Spielminute konnten die Günzburger auf vier Tore verkürzen. Doch die Singoldstädter gaben alles und konnten so die Führung über die Zeit bringen. Am Ende stand nach schwieriger zweiten Halbzeit aber ein verdienter 34:31-Heimsieg auf der Anzeigentafel. "Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit entschieden und haben es zu spannend in der zweiten gemacht. Aber am Ende stehen ganz wichtige zwei Punkte auf unser Konto", so Trainer Mario Stadlmair.

Für die Bobinger steht am Donnerstag schon das nächste Spiel an. Es geht zur Reserve des TSV Friedberg, bevor am Samstag das letzte Spiel der Hauptrunde daheim gegen Göggingen wartet. Durch diesen Erfolg sind die Bobinger (12:8 Punkte) nur noch zwei Zähler hinter Platz drei, der zur Aufstiegsrunde berechtigt. Dort steht derzeit das Team von Günzburg II (14:6 Punkte). (AZ)

TSV Bobingen: Lenz, Gebauer (Tor); Pillmayr (14/2), Deininger (8), Muliyanto (5), Steininger (3), Stadlmair (2), Naumann (1), Riedlinger (1), Vogt, Pfeffer, Hermann, Hafner, Wagner