Bobingen weiter auf Erfolgskurs

Der TSV Bobingen gewann ein packendes Spiel beim TSV Aichach denkbar knapp mit 25:23 und behielt damit auch in der dritten Saison-Begegnung die Oberhand.

"Auswärtssieg! Auswärtssieg!" sangen die glücklichen Gäste und die begeisterten mitgereisten Fans stimmten mit ein. Allein an dieser ausgelassenen Freude ist zu erkennen, was für ein enorm wichtiger und schwerer Sieg an diesem Wochenende eingefahren werden konnte. 60 Minuten hatten sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe mit allen Mitteln bekämpft und sich keinen Zentimeter Platz gegönnt. Der allein pfeifende Schiedsrichter sah sich einer echten Mammutaufgabe gegenüber, welche er mit Bravour bewältigte. Am Ende siegte der TSV Bobingen beim TSV Aichach mit 25:23.

Zu Beginn war es Bobingen zwar gelungen, Chancen herauszuspielen, jedoch waren die Mannschaft um Trainer Milos Brcanski noch ein wenig unkonzentriert. Viel zu viele freie Möglichkeiten wurden verworfen und gelegentlich unterliefen dem Team technische Fehler. Allerdings konnte die starke Abwehr im Verbund mit den Torhütern Schlimmeres verhindern, und so stand es nach neun Minuten nur 3:1 für die Gastgeber. Danach fand die Mannschaft offensiv besser ins Spiel. Beide Teams waren sehr stark in der Defensive. So entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei welchem Bobingen die Nase bis kurz vor der Pause stets vorne hatte. Allerdings schafften es die Singoldstädter ähnlich wie in den ersten Minuten auch am Ende der Hälfte nicht, den starken Torhüter des Gastgebers zu überwinden. Folgerichtig ging man mit einem 10:11-Rückstand in die Pause.

Intensität nahm zu

Nach der Pause legten beide Teams an Intensität zu, vor allem körperlich. Hier ist besonders der Einsatz des Kreisläufers Benni Arlt zu erwähnen, welcher sich 60 Minuten ohne Pause vorne sowie hinten in jeden Zweikampf warf und der deutlich größte Faktor für den Sieg war. Und so war es eben der junge Benedikt Arlt, der nach einem Tor von Kapitän Moritz Müller das zweite nachlegte und somit die Führung für Bobingen wiederherstellte. In Folge ging das Ringen um jedes Tor weiter, Bobingen konnte sich nie mit mehr als zwei Tore absetzen, was unter anderem an den furiosen Aktionen und Toren von Spielertrainer Stefan Knittl lag. Dieser wurde anschließend in Manndeckung genommen. Im 5:5 kamen die Bobinger besser zurecht und konnten endlich auf den beruhigenden Vorsprung von drei Toren stellen. Trotz einiger fahriger Aktionen am Schluss konnte man die Führung über die Zeit bringen und nahm so zwei enorm wichtige Punkte mit nach Hause gegen einen Gastgeber, der für seinen Kampf und seine Einstellung ebenfalls einen Punkt verdient hätte.