Bobinger Aufholjagd kommt zu spät

Trotz einer Aufholjagd mussten sich die Handballer des TSV Bobingen in Friedberg geschlagen geben.

Mit leeren Händen kehrten die Bobinger von ihrem Gastspiel beim TSV Friedberg II zurück: Mit 25:30 musste man sich geschlagen geben. Friedberg startete mit viel Tempo in die Partie. In der Abwehr erkämpften sich die Gastgeber immer wieder die Bälle und konnten mit leichten Tempogegenstößen den Bobingern davonziehen.

Die Abwehr des TSV Bobingen war ungewöhnlich träge an diesem Tag. Es fehlte die gewohnte Härte und der endgültige Zugriff auf die Friedberger Spieler. Nach 20 Minuten lagen die Gäste aus Bobingen mit sieben Toren (9:16) hinten. Doch die Spieler des TSV Bobingen gaben sich nicht so leicht geschlagen. Mit viel Selbstvertrauen gelangen dem Bobinger Kapitän Moritz Müller in den darauffolgenden zehn Minuten drei Tore. Damit leitete er die Aufholjagd ein.

Abwehr des TSV Bobingen stand besser

Die Abwehr stand nun viel besser und die Mannschaft um Trainer Milos Brcanski verkürzte bis zur Halbzeit auf fünf Tore. "Unsere Abwehr muss viel besser stehen. 18 Tore in nur 30 Minuten ist zu viel, so können wir nicht gewinnen. Wir müssen jetzt kämpfen und die Friedberger spüren lassen, dass wir dieses Spiel noch gewinnen wollen", sagte Trainer Milos Brcanski in der Halbzeitpause.

Die Worte zeigten Wirkung. Der TSV präsentierte ein komplett anderes Gesicht und ließ kaum noch Gegentore zu. So war es der junge Rechtsaußen Maximilian Wagner, der mit einem eleganten "Lupfer" das Tor zum 20:22 erzielte. Doch weiter als zwei Tore kamen die Bobinger nicht mehr heran. Am Ende gaben sie sich mit 30:25 geschlagen. Am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr treffen die Bobinger Herren zu Hause auf die Spieler des TSV Aichach. (AZ)

TSV Bobingen: Lenz Sebastian, Vogt Jonas (1), Naumann Leonard (1), Stadlmair Jonas, Hafner Simon (1), Müller Tobias (1), Zedelmeier Peter (2), Wagner Maximilian (1), Arlt Benedikt (5), Müller Moritz (10/3), Muliynato Nico (3), Winkler Florian, Schüll Benjamin (TW), Gebauer Thomas (TW)