Bobinger Handballer müssen in Aichach ran

Nachdem das Derby gegen Schwabmünchen in der vergangenen Woche ausfiel, steht für die Bobinger Handballer nun das erste Spiel nach der Corona-Pause an.

Die Handballer des TSV Bobingen müssen am Samstag auswärts beim TSV Aichach an. Anwurf ist um 19.15 Uhr. Nach dem abgesagten Derby letztes Wochenende hofft der TSV, endlich in die Fortsetzung der Saison zu starten. Nach langer Zeit ohne Spiel ist ein Duell gegen einen Kontrahenten wichtig für die Motivation jedes einzelnen und der Mannschaft.

Das letzte Spiel im Jahr 2021 verloren die Singoldstädter – und zwar gegen den TSV Aichach. Das Spiel wurde in der zweiten Halbzeit entschieden. „Wir haben im Hinspiel zu unclever im zweiten Durchgang agiert. Wir müssen in den entscheidenden Phasen besser und schlauer spielen“, so Trainer Mario Stadlmair. Aichach hat am vergangenen Wochenende überraschend gegen den TSV Göggingen verloren. „Trotz der Niederlage der Aichacher sind die Teams am Samstag auf Augenhöhe“, prognostiziert Stadlmair. Das Spiel wird wie auch im Hinspiel in Halbzeit zwei entschieden, vermutet der Trainer des TSV Bobingen, der am Saisonende aufhört.

Kader der Bobinger Handballer dezimiert

Der Kader des TSV Bobingen ist dezimiert. Einige Spieler müssen im Moment aufgrund von Krankheit und Verletzung kürzer treten. Nichts destotrotz sind die Singoldstädter heiß auf den Auftakt. Zusammenrücken und als Team die Hürde meistern, heißt das Motto. Man darf auf den Ausgang der Partie am Samstag gespannt sein. (AZ)

