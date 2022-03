Das erste Heimspiel des Jahres für den TSV Bobingen

Das erste Heimspiel des Jahres steht bei den Bobinger Handballern gegen Meitingen an. Was sich das Team vorgenommen hat.

Am Samstag bestreitet der TSV Bobingen Handball sein erstes Heimspiel im Jahr 2022. Anwurf der Partie gegen den TSV Meitingen ist wie gewohnt um 19.30 Uhr in der Sporthalle Bobingen.

Nach dem Überraschungssieg gegen Günzburg II ist die Motivation im Bobinger Lager gestiegen. Der Sieg brachte neuen Schwung rein und die Männer um Keeper Tobias Lenz sind heiß auf weitere Punkte in der Bezirksoberliga. Doch einfach wird es gegen den TSV Meitingen mit Sicherheit nicht. Die Gäste haben bislang noch keinen Punkt in der schweren Staffel B sammeln können, doch die Bobinger sind gewarnt.

Deutlicher Sieg des TSV Bobingen im Hinspiel

Im Hinspiel gab es zwar am Ende einen deutlichen Sieg, die Meitinger machten aber den Singoldstädtern das Leben lange schwer. "Wir sind vom Hinspiel gewarnt. Wir müssen mit mehr Biss in der Abwehr auftreten und im Angriff brauchen wir eine deutlich bessere Abschlussquote", so Torhüter Tobias Lenz. Er selbst hatte im Spiel gegen Günzburg ganz wichtige Paraden und ist zusammen mit Thomas Gebauer in den letzten Wochen zu einem wichtigen Faktor im Team der Bobinger geworden.

Der Kader der Singoldstädter hat noch einige Fragezeichen aufgrund von Verletzungen und Krankheit, dies sollte aber bis zum Wochenende weitestgehend ausgeheilt sein. "Wir sind motiviert und heiß auf das Spiel. Und vor allem dürfen wir wieder vor eigenem Publikum spielen“, so Lenz. Zuschauer sind mit aktuellen Bestimmungen erlaubt. (AZ)