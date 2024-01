Der BHC Königsbrunn fährt mit Rückenwind zum Tabellenführer

Eine schwierige Aufgabe wartet auf die Handballer des BHC Königsbrunn.

Der Bezirksoberligist muss am kommenden Sonntag um 17 Uhr beim Tabellenführer TV Gundelfingen ran. Die Mannschaft aus Gundelfingen hat dieses Jahr nur einen Punkt abgeben müssen und befindet sich ungeschlagen mit großem Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz. Doch das Team aus Königsbrunn ist nach dem ersten Heimsieg am letzten Wochenende gegen den TSV Bäumenheim hungrig nach mehr.

Zusätzlich motiviert werden die Königsbrunner durch die Tatsache, dass in der Hinrunde das Heimspiel gegen die Gundelfinger unglücklich in einem 26:27 endete und man anschließend eine Pechsträhne entwickelte. Deshalb möchte die Mannschaft mit einer guten Spielleistung eine Serie starten. Durch einen Überraschungssieg besteht in der ziemlich ausgeglichenen Bezirksoberliga Schwaben sogar die Möglichkeit, ans obere Tabellendrittel aufzuschließen.

Hauptaugenmerk beim BHC Königsbrunn liegt auf der Stabilisierung der Abwehr und der Verbesserung der Kommunikation während der Spiele. Die vielen Krankheitsfälle und Verletzungen in den letzten Wochen und Monaten hatten zwangsweise viel Rotation im Kader zur Folge. Trotzdem blickt der BHC positiv auf das nächste Spiel und die beginnende Rückrunde. (AZ)