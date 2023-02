Der TSV Bobingen lässt nichts anbrennen

Einen am Ende ungefärdeten Sieg landeten die Bobinger Handballer beim VfL Günzburg.

Mit dem VfL Günzburg II als Tabellenvorletzten hatten die Bobinger Herren am Samstag einen – auf dem Papier – schwachen Gegner vor sich. Das gewonnene Hinspiel mit 29:18 sprach ebenfalls für einen Sieg der Singoldstädter. Das einzige Problem war, dass Bobingen in den letzten Jahren solche Spiele eher verlor, als sie runterzuspielen. So warnte im Vorhinein auch Routinier Nico Muliyanto: „Bobingen war und ist keine Mannschaft, die es locker runterspielen kann. Das heißt volle Konzentration und eine harte Abwehr von Anfang an!“

Trotz dieser deutlichen Ansage von Muliyanto ließen die Bobinger Spieler durch Unaufmerksamkeiten zu, dass der VfL ins Spiel fand. Dennoch ließ sich der TSV nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiter seinen Handball. Ab der 20. Minute war die Mannschaft dann merklich im Spiel angekommen. Kapitän Moritz Müller startete mit seinem Tor zum 10:11 einen 6:2-Lauf, den Thomas Pillmayr 49 Sekunden vor Schluss vervollständigte. Im Anschluss an sein Tor stand die Abwehr und man ging mit einem 16:12-Vorsprung in die Kabine.

Bobingen ließ Günzburg nicht mehr herankommen

Auch nach der Halbzeitpause lautete das Motto volle Konzentration. Ziel war es, den VfL Günzburg nicht mehr rankommen zu lassen. Obwohl der TSV keinen überragenden Lauf mehr bekam, bestach er vor allem durch seine Konstanz. Immer weiter robbte die Mannschaft um Trainer Milos Brcanski, Tor für Tor, dem Gegner davon. In der 45. Minute waren es schon zehn Tore Vorsprung. Von nun an ging es allerdings mit der Konzentration der Bobinger Spieler bergab. Die Bobinger, die an diesem Tag ihre neuen, schwarzen Trikots trugen, ruhten sich auf dem hart erkämpften Vorsprung aus und spielten, vor allem im Angriff, nicht mit der erforderlichen Durchschlagskraft. Trotzdem gelang ein souveräner Sieg gegen die Günzburger und Bobingen konnte sich durch das 29:24 verdient die zwei Punkte mit nach Hause nehmen. (AZ)

TSV Bobingen: Fischer Manuel (TW), Lenz Sebastian, Vogt Jonas(3), Naumann Leonard (1), Stadlmair Jonas(1), Hafner Simon(5), Müller Tobias(2), Pillmayr Thomas(4), Wagner Maximilian(1), Arlt Benedikt, Müller Moritz(10/2), Winkler Florian (2), Schüller Benjamin(TW), Gebauer Thomas (TW)