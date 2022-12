Die alte Riege als Faktor zum Erfolg

Ersatzgeschwächte Schwabmünchner Männer mit Derbysieg gegen Königsbrunn zur perfekten Vorrunde. Die Frauen sichern sich den ersten Rang in der Bayernliga Süd.

Mit einem hart erkämpften 27:21 Erfolg im Derby gegen den BHC Königsbrunn haben Schwabmünchens Bezirksoberligahandballer am Samstagabend in der Hans-Nebauer-Sporthalle das i-Tüpfelchen auf eine perfekte Vorrunde gesetzt. Ebenfalls siegreich waren erneut auch die Bayernligafrauen, die bei der HT München mit 31:28 die Oberhand behielten.

Nachdem die aktuell grassierende Krankheitswelle im Laufe der Woche tatsächlich alle jüngeren Spieler des Männerkaders außer Gefecht gesetzt hatte, waren ohne sieben Kaderspieler somit die Improvisationskünste von Coach Flo Pfänder gefragt. Die Routiniers und Teilzeitaktiven Peter Bürgle und Tobias Daschner sprangen wie schon zuletzt wieder ein und mit den A-Jugendlichen Florian Mayer und Daniel Labermeier feierten zwei A-Jugendliche ihr Debüt in der Ersten. Nachdem auch der BHC nicht in Bestbesetzung auflief und aktuell vor allem seinen Goalgetter Nico Bartsch schmerzlich vermisst, war es nicht ganz überraschend, dass letztlich kämpferische Elemente und die Torhüterleistungen für die entscheidenden Weichenstellungen sorgten.

In der von Beginn weg mit großer Leidenschaft geführten Auseinandersetzung konnte sich bis zur Pause kein Team wirkliche Vorteile erspielen. Dennoch hätten die Schwabmünchner beim Seitenwechsel (12:11) sicher höher führen können, aber BHC-Keeper Samy Schießl hatte einen echten Sahnetag erwischt. Auch nach Wiederanpfiff blieben beide Teams bis zum 19:19 (45.) auf Augenhöhe, bevor Felix Zull für den auch nicht schlecht haltenden Frank Hübenthal ins Schwabmünchner Tor kam und zum Schreckgespenst der Königsbrunner Werfer wurde. Mit einer Serie toller Paraden ließ er bis zur Schlusssirene nur noch ganze zwei Treffer zu und ebnete den Gelb-Blauen den Weg zum Derbysieg.

TSV-Trainer Florian Pfänder: „Die wohl älteste erste Mannschaft in der Abteilungsgeschichte hat toll gefightet, auch wenn verständlicherweise in der Offensive gerade vor dem Wechsel viel Sand im Getriebe war. Zulli im Tor war dann der Gamechanger und wir sind jetzt einfach glücklich über eine großartige Hinrunde.“

BHC-Coach Michael Hiermeier: „Großes Lob an mein Team, das wirklich alles an Kampf und Wille in dieses Match investiert hat. Samy war im Tor bärenstark und am Ende fehlte uns vielleicht etwas die Kraft. Der TSV war letztlich einfach ein klein wenig effektiver.“

TSV Schwabmünchen: Hübenthal, Zull; Daschner (1), Reinsch (6), Bürgle, Müller (3), Gerlich (9/1), Labermeier, D. Brugmoser D., F. Mayer (1), Reichenberger (7), Boppel

BHC Königsbrunn: Schießl, Schneeberger; Beran (4/2), Böhm (4), A. Grobe (6), M. Grobe (1), Neuberger, Alber (3), Steinbrecher, Beier (1), Herzog, Balg (2);

Frauen bleiben in der Erfolgsspur

Das Drehbuch der Spiele der jungen Bayernligafrauen scheint sich in diesen Wochen nicht wirklich ändern zu wollen. Auch bei der starken Mannschaft der HT München gab es eine bis in die Schlussminuten hochspannende Auseinandersetzung und dem beim 31:28 Erfolg wieder einmal besseren Ende für die Gelb-Blauen.

Bis zum Seitenwechsel gaben die Schwabmünchnerinnen in der „Hachinga Halle“ klar den Ton an und legten mit einer guten Defensive und vorne angetrieben von Lea Lammich und Luisa Merkle ein 15:9 vor. Nach der Pause schwand die Durchschlagskraft im Angriff spürbar und die extrem gegenstoßstarken HT-Frauen kamen Tor für Tor auf. Mit dem Ausgleich zum 24:24 schien die Partie endgültig zu kippen, doch Schwabmünchen hatte noch ein As im Ärmel und das hieß Lara Girstenbrei. Die Kreisläuferin brachte mit mehreren frechen Einzelaktionen, einer tollen Trefferquote und am Ende sechs Toren in den letzten zehn Minuten das Momentum fast im Alleingang zurück auf die Seite der Gelb-Blauen. Der TSV wird bei noch zwei ausstehenden Spieltagen die Bayernliga Süd sicher als „Meister“ abschließen, wobei dieser inoffizielle Titel zwar Lohn für eine tolle Vorrunde, aber mit Beginn der Meister-Playoffs im Januar ohne Bedeutung ist. Hier geht es für die besten Teams aus dem Norden und Süden wieder bei Null los.

TSV Schwabmünchen: Globisch, Reuther; Hinkofer (2), Birnkammer (1), Lammich (9/3), Michael (2), Merkle (7/1), Franz, Rheindt (2), Ce. Würdinger (2), Girstenbrei (6), Co. Würdinger;