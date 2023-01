Die Bobinger Abwehr steht

Die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Bobingen besiegen Aichach klar mit 32:25.

"So sehen Sieger aus!", schallte es durch die Realschul-Turnhalle Bobingen. Die gute Stimmung stammte von den Handballern, die nur wenige Minuten zuvor 32:25 gegen den TSV Aichach gewonnen hatten.

Für die Bobinger war dieses Spiel extrem wichtig. Mit Aichach kam ein direkter Tabellenkonkurrent, den es zu schlagen galt. Als Vorbereitung auf dieses Spiel setzte Coach Milos Brcanski den Fokus auf den gegnerischen Rückraumschützen Konstantin Schön. Dieser konnte im Spiel eine Woche davor gegen Göggingen 13 Tore erzielen. Um so ein Debakel zu verhindern, setzte der Bobinger Trainer in der Abwehr auf Jonas Vogt. Er hatte die Aufgabe, die Aichacher Nummer 18 nicht auf neun Meter zum Tor herankommen zu lassen.

Diese Taktik trug Früchte. Nicht ein einziges Tor konnte der Rückraum -Linke in diesem Spiel aus dem Feld erzielen. Auch dahinter stand die Abwehr sehr gut. Man machte die Rückraumspieler dicht und konnte sich von außen auf einen hervorragenden Thomas Gebauer im Tor verlassen. Gestärkt durch das starke Abwehrspiel und sichere Abschlüsse im Angriff ging man so auch schnell in Führung. Aber so richtig davonziehen konnte der TSV Bobingen vorerst nicht. Durch einen harten Kampf und ein Last-Minute-Tor von Thomas Pillmayr ging man mit vier Toren Vorsprung in die Kabine.

Auch in der zweiten Halbzeit ging es heiß her. Mit sehr viel Mühe schaffte man es, die Aichacher auf Abstand zu halten. Als der TSV Bobingen dann aber in der 47. Minute die Acht-Tore-Führung erzielte, war dies fast schon eine Vorentscheidung. Auch wenn man es sich in der 57. Minute mit zwei Zweiminutenstrafen schwer machte, war der Vorsprung einfach zu groß für die Aichacher Mannschaft. In Bobingen freut man sich über die erkämpften zwei Punkte und auf die Auswärtsfahrt nächste Woche nach Günzburg. Gegen den Tabellenvorletzten will man sich keine Blöße geben und auch hier die Zähler mit nach Hause nehmen. (AZ)

TSV Bobingen: Jonas Vogt (2), Leonard Naumann (4), Jonas Stadlmair (1), Simon Hafner, Tobias Müller (4), Thomas Pillmayr (9), Maximilian Wagner, Benedikt Arlt , Moritz Müller (10/4), Nico Muliynato (2), Florian Winkler, Benjamin Schüll (TW), Thomas Gebauer (TW)