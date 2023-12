Handball

Drei Rote Karten, 15 Zeitstrafen: Schwabmünchen verliert hartes Spiel

Plus Handball-Herren verpassen in einem deftigen Schlagabtausch den versöhnlichen Jahresabschluss. Auch für die A-Jugend-Bundesliga-Mädels gibt es nichts zu holen.

Von Veronika Rid

Es sollte der versöhnliche Jahresabschluss für die Schwabmünchner Handballherren werden. Doch die Mannschaft von Trainer Christian Boppel leistete sich am Samstagabend erneut zu viele Fehler und unterliegt am Ende dem Tabellenletzten in eigener Halle deutlich mit 27:32. Die Schwabmünchner hatten sich für das Duell gegen den ASV Dachau einiges vorgenommen und wollten im Hinblick auf die Tabelle, jedoch vor allem für das eigene Selbstvertrauen das letzte Spiel im Jahr 2023 erfolgreich beenden.

Die Partie begann ausgeglichen. In der achten Spielminute zeigte die Anzeigentafel einen 3:3-Gleichstand an. Dies sollte sich vorläufig auch nicht ändern und das Spiel behielt das Gleichgewicht bis zur 25. Spielminute beim Stand von 11:11. Bis zur Pause konnten sich die Gäste aus Dachau einen leichten spielerischen Vorteil verschaffen und sich erstmals auf drei Tore zum 14:17 von Schwabmünchen absetzen. Mit diesem Ergebnis verabschiedeten sich beide Mannschaften zum Pausentee. Trainer Boppel schwor seine Mannschaft zur Halbzeitansprache ein 30 Minuten Vollgas zu geben, um das Spiel zu drehen. Dieses Vorhaben scheiterte, denn die Schwabmünchner kamen völlig konfus aus der Pause und verpassten es den Rückstand zu minimieren.

