Ein hartes Stück Arbeit für den TSV Bobingen

Nach einem hart erkämpften Erfolg beim TSV Göggingen bleiben die Bobinger Handballer in der Bezirksoberliga weiter vorne dabei.

Mit 29:25 gewannen die Bobinger Handballer beim TSV Göggingen. Der Erfolg für die Männer aus Bobingen war ein hartes Stück Arbeit. In der Anfangsphase fand man, vor allem in der sonst so starken Abwehr, noch nicht den nötigen Zugriff. "Wir standen oft zu defensiv und luden somit die Rückraumshooter von Göggingen ein, ihre Tore zu machen", so Keeper Thomas Gebauer. Deswegen schafften es die Gastgeber, bis zur 21. Minute in Führung zu bleiben.

Doch Bobingen nahm den Kampf an. Man attackierte früher die Gögginger Spieler und auch das Angriffsspiel gewann mehr an Stabilität. So konnte Rückraumspieler Jonas Vogt in der 25. Minute den ersehnten Treffer zur Führung erzielen. In die Pause ging der TSV Bobingen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung.

Starke Außenspieler beim TSV Bobingen

Diesen galt es nun in der zweiten Halbzeit zu verteidigen. Aber auch Göggingen war heiß auf die zwei Punkte. Die Gastgeber ließen nicht locker und wehrten sich. Dazu kamen personelle Probleme im Bobinger Rückraum. Vor allem nachdem sich Jonas Vogt an der Schulter verletzte waren die Wechselmöglichkeiten begrenzt. Es waren dann die Außenspieler, die die Verantwortung übernahmen. Auf Rechtsaußen machte Florian Winkler ganze sieben Tore und auf Linksaußen lief der Youngster Peter Zedelmeier heiß und traf aus so gut wie allen Positionen. Somit konnte man sich in den letzten sieben Minuten absetzen, das Spiel gewinnen und mischt in der Tabelle weiter vorne mit.

Das Team freute sich auch über die stimmgewaltige Unterstützung der Bobinger Fans und hofft, dass das auch im Derby nächste Woche gegen Königsbrunn so sein wird.

TSV Bobingen: Manuel Fischer (TW), Niklas Geirhos, Leonard Naumann (5), Mathias Gerstenberg, Peter Zedelmeier (6), Andre Pfeffer, Nico Deininger (3), Thomas Pillmayr (2), Moritz Müller (3/1), Jonas Vogt (3), Florian Winkler (7), Benjamin Schüll (TW), Thomas Gebauer (TW). (AZ)