Erster Rückschlag für den BHC Königsbrunn

Ihre erste Niederlage kassierten die Bezirksliga-Handballer des BHC Königsbrunn.

Mit einem guten Gefühl und einer gehörigen Portion Motivation reiste die erste Herrenmannschaft des BHC Königsbrunn am Samstagabend nach Wittislingen zum Spiel gegen den HSG Lauingen/Wittislingen. Am Ende aber musste man sich mit 28:29 geschlagen geben.

Vor einer vollen Halle entwickelte sich ein interessantes Spiel, welches bis zum Stand von 12:9 für die Hausherren immer ausgeglichen war. Die Brunnenstädter-Defensive war im Zusammenspiel mit dem Torhüter Schwarz der einzige Grund, dass man nicht bereits nach wenigen Minuten weit zurück lag. Von einem guten Schiedsrichter-Duo geleitet, konnte man in einer immer fairen und trotzdem körperlich geführten Partie einen Halbzeitstand von 10:12 verkünden.

Völlig überrascht von dem sicheren Auftreten der Gastgeber und ungewöhnlich unsicher in der Ballbehandlung rutschte die Mannschaft um Coach Michael Hiermeier schnell auf einen Vier-Tore-Rückstand zurück. Da man aber bald wieder in die Spur fand, konnte ein schlimmeres Ergebnis vermieden werden. Neben guten Phasen gab es auch immer wieder Leichtigkeitsfehler ins Königsbrunner Spiel, weshalb nie ein flüssiges Mannschaftsspiel entstand. Am Ende hieß es eine knappe 28:29-Niederlage zu verkraften, woraus das Team nun die richtigen Schlüsse ziehen muss. (AZ)