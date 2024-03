Frauen des TSV Schwabmünchen weiter auf Erfolgskurs

Die Handballerinnen des TSV Schwabmünchen siegen auch im dritten Playoff-Spiel. Doch gegen den Tabellenletzten hatte der Spitzenreiter mehr Mühe als erwartet.

Drei Spiele, drei Siege - diese überzeugende Bilanz legten die Bayernligadamen des TSV Schwabmünchen nach der Hälfte der Play-Off-Runde um den Aufstieg in die 3. Liga hin. Am Sonntagnachmittag gewannen die Schwabmünchnerinnen ihr drittes Play-Off-Spiel in Serie zu Hause gegen den Tabellenletzten HSV Bergtheim mit 30:26.

Die ersten Spielminuten verliefen so, wie man es anhand der Tabellensituation erwarten konnte, denn Tabellenführer Schwabmünchen führte schnell mit 3:1 (4.). Ein frühes Time-Out des neu formierten Trainertrios des HSV Bergtheim brachte die Gäste in die richtige Spur. In der 13. Spielminute egalisierten sie den Rückstand und glichen zum 4:4 aus. Die Schwabmünchnerinnen bestimmten zwar weitestgehend das Spielgeschehen und lagen immer in Führung, sie hatten jedoch Mühe, sich deutlicher vom Kontrahenten abzusetzen (9:8/19.).

Zwei Tore in Folge von der hervorragend aufspielenden Celine Würdinger, die insgesamt elf Treffer erzielte, brachte den Schwabmünchner Motor richtig zum Laufen. Bis zur Halbzeit erhöhte man den Druck auf die Gäste und überzeugte vor allem im Angriff mit schönen Kombinationen. Auch die Defensive stand in der Folge kompakter und gewährte den Gästen keine Räume mehr für Tormöglichkeiten. Die Hausherrinnen schraubten den Spielstand bis zur Pause zum 14:9 in die Höhe, mit dem sich beide Teams in die Kabinen verabschiedeten.

Schwabmünchnes Trainer Stephan Volmering forderte seine Damen auf, weiter am Ball zu bleiben und den Druck aufrechtzuerhalten. Nach der Pause präsentierten sich die Gäste in einer völlig anderen Form, was es den Gastgeberinnen zunächst schwer machte. In der 41. Spielminute erzielten die Gäste den Treffer zum 18:16. Schwabmünchen drückte nun wieder etwas mehr aufs Tempo und setzte sich abermals auf vier Tore zum 23:19 (47.) ab. Doch auch diesmal war der Erfolg nicht von langer Dauer und an ein kurzzeitiges Durchschnaufen für die Gastgeberinnen war nicht zu denken.

In der 50. Spielminute kämpfte sich der ligaerfahrene HSV Bergtheim erneut an Schwabmünchen heran und lag nur noch mit einem Tor (23:22) im Hintertreffen. In der Crunch-Time bündelten die Damen von Singold noch einmal all ihre Kräfte und erzielten wichtige Treffer. Am Ende entschieden die Schwabmünchnerinnen das Spiel mit 30:26 für sich, hatten unterm Strich jedoch mehr Mühe als erwartet. Bereits nächsten Samstag steht das nächste Play-Off-Spiel in Schwabmünchen gegen den MTV Stadeln an.

TSV Schwabmünchen: Rettermeier, Globisch, Reuther (alle Tor), Scholz (2), Birnkammer A. (2), Hiemer, Lammich (2), Merkle (6), Schanda, Würdinger Ce. (11), Girstenbrei (2), Scheraus (1), Bartosch, Würdinger Co. (3), Haslauer (1)

Erneute Niederlage für das Herrenteam des TSV Schwabmünchen

Die erste Herrenmannschaft muss sich nach einer starken kämpferischen Leistung auch gegen den TSV Ismaning geschlagen geben. Am Ende verloren die Herren von der Singold ihr Heimspiel mit 24:30. Weiterhin von einer Bestbesetzung weit entfernt, zeigten die Schwabmünchner eine gute Leistung zu Beginn der Partie. Tobias Müller erzielte in der siebten Spielminute die Führung zum 3:2. Angetrieben von einem starken Felix Dorsch im Tor, der sich bedauerlicherweise im ersten Spielabschnitt verletzte und nicht mehr eingesetzt werden konnte, spielten die Schwabmünchner einen konsequenten Angriff und bauten ihre Führung in der 20. Spielminute zum 11:8 aus. Die Ismaninger hielten trotz des Rückstandes dagegen und drehten das Spiel zu einer 14:12-Führung. Das Highlight der Partie gelang Schwabmünchens Manuel Reinsch mit dem Pausenpiff. Er zimmerte den Ball vom Mittelkreis aus vorbei am verdutzten Ismaninger Keeper direkt ins Kreuzeck. Mit einem 13:14 verabschiedeten sich beide Teams in die Pause.

In der zweiten Halbzeit konnte Schwabmünchen noch bis zum 18:19 (42.) gut mithalten, doch es war abzusehen, dass den Gastgeber so langsam die Kräfte verließen. Ismaning drückte massiv aufs Tempo und zog auf 28:20 bis zur 55. Spielminute uneinholbar davon. Kämpferisch gaben die Schwabmünchner noch einmal alles und boten den zahlreichen Zuschauern ein tolles Spiel trotz der erneuten Niederlage. Am Ende müssen sich die Herren von Trainer Christian Boppel mit 24:30 in eigener Halle geschlagen geben. Bestnoten verdiente sich an diesem Tag der junge Linksaußenspieler Noah Kell, der einen starken Auftritt hinlegte und insgesamt zehn Treffer erzielte. Für Schwabmünchen bleibt zu hoffen, dass Keeper Felix Dorsch sich nicht allzu schwer verletzt hat

TSV Schwabmünchen: Dorsch, Zull (beide Tor), Reinsch (4), Müller A. (3), Müller A. (1), Wölke, Labermeier (3), Kreutz, Hänsel (3), Kell (10)

Die zweite Damenmannschaft gewann am Samstagabend ihr Gastspiel beim direkten Verfolger und Tabellenvorletzten TSV Meitingen. Mit der Entschlossenheit, zwei Punkte zu holen, bestimmten die Schwabmünchnerinnen von Beginn an die Partie und lagen zwischenzeitlich mit vier Toren in Führung. Im zweiten Spielabschnitt machten es die Singoldstädterinnen noch einmal spannend und ließen sogar den Ausgleich zu. Am Ende spielten die Schwabmünchnerinnen jedoch ihre ganze Stärke aus und gewannen ihr Auswärtsspiel verdient mit 19:22 in Meitingen.