Für die Schwabmünchner Frauen beginnt die heiße Phase

Mit dem Gastspiel beim TSV Vaterstetten geht die Saison für die Landesligahandballerinnen des TSV Schwabmünchen an diesem Wochenende in ihre ganz heiße Phase.

In der Sporthalle des Vaterstettener Gymnasiums treffen am Sonntag um 15.30 Uhr zwei Teams aufeinander, die beide noch sehr gerne in den Titelkampf eingreifen wollen. Ein bisschen ungläubig blicken nicht nur die beteiligten Vereine nach wie vor auf die Tabelle der Landesliga Süd, denn der Vorletzte PSV München weist ein ausgeglichenes Punktekonto (9:9) auf und hat damit Tabellenführer Biessenhofen/Marktoberdorf (13:7) durchaus noch in Reichweite. Somit können bis auf das abgeschlagene Schlusslicht aus Aichach alle acht anderen Teams am Ende noch als Meister oder Absteiger dastehen.

Vorbereitung verlief nicht optimal

Entsprechend hoch motiviert fahren die jungen Schwabmünchnerinnen am Sonntag in den Osten Münchens, auch wenn die Vorbereitung auf diese wichtige Partie leider nicht optimal verlief. Krankheits- und verletzungsbedingt mussten einige Spielerinnen sowie Trainer und Co-Trainerin in den letzten Einheiten passen und sind zumindest hoffentlich am Sonntag weitestgehend wieder an Bord. In dieser sicher ganz speziellen Saison lassen sich die Gelb-Blauen von solchen Unwägbarkeiten aber sicher nicht aus der Bahn werfen. Trotz aller Leistungsschwankungen in den letzten Partien steckt viel Potenzial in dem jungen Team und so haben sich Coach Lars Lammich und sein Spielerinnen für Sonntag viel vorgenommen.

Eine weiter längere Pause hat erneut die erste Männermannschaft, die ihre Saison erst am 19. März mit dem Gastspiel in Göggingen fortsetzt, bevor eine Woche später das Derby in Bobingen auf dem Programm steht.