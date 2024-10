Gelingt den Schwabmünchner Handballerinnen im vierten Anlauf der erste Sieg?

Nach vier Spielen ohne Punktgewinn in der dritten Liga möchte die erste Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen den ersten Sieg. Nach der unglücklichen Niederlage gegen die TSG Friesenheim am vergangenen Wochenende und dem Ausfall von Rückraumspielerin Öykü Hiemer musste sich das Team in der Abwehr etwas umstellen, blickt dem kommenden Spiel gegen Kappelwindeck/Steinbach aber dennoch positiv entgegen. „Es war am Ende sehr knapp, aber wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht. Zumindest ein Unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, sagt Außenspielerin Damaris Rheindt rückblickend. Die Lücke im Kader konnte erfreulicherweise direkt wieder aufgefüllt werden: Nach langer Verletzungspause wird Linksaußenspielerin Julia Franz nun erstmals wieder ins Geschehen eingreifen können.

Die SG Kappelwindeck/Steinbach stehen mit 4:2 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Neben Siegen gegen Erlangen und St. Leon/Reilingen verlor das Team hoch gegen den aktuellen Tabellenführer Schozach-Bottwartal. Für die Schwabmünchnerinnen heißt es am Samstagabend unter anderem, die beste Torschützin der Gegnerinnen Desiree Kolasinac in den Griff zu bekommen, die im letzten Spiel 15 Tore gegen St. Leon/Reilingen erzielte. Außerdem haben sich die Gelb-Blauen vorgenommen, die Quote der technischen Fehler genauso niedrig zu halten, wie am vergangenen Wochenende und sich in eigener Halle ebenso konzentriert, wie mit geschlossener Teamleistung zu präsentieren. Um 18:00 Uhr ist Anpfiff in der Hans-Nebauer-Sporthalle. (nifra)

Bezirksoberliga: Erstes Auswärtsspiel für Schwabmünchens Handballer

Zum ersten Mal in der laufenden Saison geht es für die erste Männermannschaft zu einem Auswärtsspiel. Am Samstagabend um 19.30 Uhr empfängt der Tabellenvierte aus Aichach den Spitzenreiter Schwabmünchen. Die Gastgeber aus Aichach hatten vor der diesjährigen Saison einen deutlichen Umbruch im Team und auch auf der Trainerposition mussten sie ihren langjährigen Spielertrainer Stefan Knittl ersetzen. Trotz all dieser Umstände ist der TSV Aichach sehr gut und gefestigt in die Saison gestartet. Mit 6:2 Punkten – darunter auch ein Sieg gegen den TSV Göggingen, der letzte Woche den Titelfavoriten Niederraunau geschlagen hat – haben die Aichacher die ersten Ausrufezeichen gesetzt. Die bisher einzige Niederlage stammt aus der Partie gegen Niederraunau. Auf Timo Stubner und Quirin Grosshauer, die aktuell in der Top Ten der Torschützenliste sind, sollte die gelb-blaue Abwehr auf jeden Fall ein Auge haben. Groß war die Freude im Lager der Schwabmünchner am vergangen Samstag nach dem souveränen Heimsieg gegen den VFL Günzburg 2. Der bisherige Tabellenführer aus Niederraunau musste etwas überraschend zu Hause die erste Saisonniederlage hinnehmen und die Gelb-Blauen haben den ersten Tabellenplatz übernommen. Weiterhin ein großer Vorteil für Trainer Christian Boppel ist die aktuelle Torgefährlichkeit von allen Positionen, die es den Gegnern nicht gerade einfacher macht sich auf die Menkinger einzustellen. Timo Strehle nimmt nach seiner langen Auszeit Woche für Woche mehr Fahrt auf und mit Leo Reichenberger ist in Aichach nach zwei Spielen Pause auch der Kapitän wieder mit an Bord. Fehlen wird Felix Hänsel, die A-Jugendspieler spielen zeitgleich selbst und sind somit nicht mit dabei und auch hinter dem Einsatz von Linus Schmid steht noch ein Fragezeichen. Die Schwabmünchner reisen mit großem Selbstbewusstsein und dem nötigen Respekt vor der schwierigen Auswärtsaufgabe nach Aichach und werden alles daran setzen die Tabellenführung zu verteidigen. (nifra)

Könnigsbrunner Handballer sind in Bäumenheim gefordert

Am Samstag spielt auch Ligakonkurrent BHC Königsbrunn und ist in seinem vierten Auswärtsspiel in Folge beim TSV Bäumenheim zu Gast. Dabei möchten die Gäste an ihre starke Leistung vom letzten Wochenende gegen den TSV Friedberg anknüpfen und die zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Die Brunnenstädter zeigen in dieser noch jungen Saison, dass sie gereift sind und konnten dies auch im letzten Spiel auf die Platte bringen. Deutlich gewann man in Friedberg und konnte die Abwehr sowie das Tempospiel deutlich verbessern. So gilt es also am Samstag, die positive Formkurve auf dem Platz umzusetzen und weiter auszubauen. Der Gegner konnte in dieser Saison bisher nicht überzeugen und noch kein Spiel gewinnen. Dennoch ist Vorsicht geboten: Auch Bäumenheim hat im Vergleich zur letzten Saison seine Abläufe stärken können.

Für den BHC sind die Mittel zum Sieg klar, durch die stabile Abwehr, mit einem sehr schnellen Tempospiel soll der Gegner überlaufen werden. Die tiefhängende Schmutter-Halle bietet mit ihrem unkonventionellen Ambiente eine Atmosphäre, in der jedes Team zunächst einmal bestehen muss. Die Heimmannschaft wird sich also in eigener Halle, trotz der Favoritenrolle des BHC, mit allen Mitteln entgegenstemmen, um den ersten Sieg der Saison einzufahren. Die Rollen sind also klar, das Team aus Königsbrunn ist gewarnt und trotz einiger Schwierigkeiten im Trainingsablauf (Unstimmigkeiten in der Hallenreservierung), macht man sich mit einem guten Gefühl auf die Reise.

Für die Gäste könnte das Spiel richtungsweisend sein, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren und mit Selbstvertrauen in die darauffolgende Partie gegen den Absteiger aus Niederraunau eine Woche später zu gehen. Es ist also trotz aller positiven Vorzeichen eine wichtige Partie und man blickt mit Freude auf das anstehende Spiel. Anpfiff ist um 19:30 Uhr. Die Mannschaft freut sich wie immer über jede Unterstützung in der Ferne. (sasch)