Die Handballerinnen des TSV Schwabmünchen wollen die Tabellenführung verteidigen und für die Männer steht ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf an.

Die Bayernligadamen des TSV Schwabmünchen starten am Sonntag in die Rückrunde. Dabei müssen die Damen von Trainer Stephan Vorlmering beim TSV Vaterstetten ohne das begehrte Haftmittel Harz antreten. Das Hinspiel konnten die Schwabmünchnerinnen mit 32:18 in eigener Halle deutlich für sich entscheiden. Diesen Erfolg wollen die Damen in Vaterstetten am Sonntag wiederholen. Auf Grund des Haftmittelverbotes in der Gästehalle ließ Volmering seine Damen in den letzten beiden Trainingseinheiten ohne Harz trainieren, um sich bestmöglich auf die veränderten Bedingungen einstellen zu können. Aufgrund der zuletzt zwei spielfreien Wochenenden sind die Schwabmünchnerinnen top motiviert für das Gastspiel in Vaterstetten. Ganz nach dem Motto „In der Abwehr braucht man kein Harz“ ist eine starke Abwerleistung das Hauptziel für die Auswärtspartie. Zudem wollen die Schwabmünchnerinnen mit schnellem Tempo einfache Tore erzielen und mit einem Sieg die Tabellenspitze verteidigen. Anpfiff ist am Sonntag in Vaterstetten um 15.30 Uhr.

Herren des TSV Schwabmünchen müssen auswärts ran

Am Samstagabend müssen die Schwabmünchner Herren erneut auswärts ran. Um 17.30 treffen sie auf den Mitaufsteiger und Gastgeber SC Unterpfaffenhofen-Germering. Gegen den punktgleichen Germeringer wäre ein Sieg absolut Gold wert und könnte den Singoldstädtern neues Selbstbewusstsein einhauchen. Die Hausherren sind nach ihrem Abstieg direkt und äußerst souverän wieder in die Landesliga aufgestiegen. Mit ihren bisherigen Resultaten ließen sie ihr Können bereits ein paar Mal aufblitzen, unter anderem mit einem Remis gegen den Tabellendritten Dietmannsried/Altusreid.

Für die Schwabmünchner sind es gerade schwere Wochen. Auch für die Auswärtspartie am Samstagabend sind die Vorzeichen nicht die besten. Mit Peter Bürgle, Matthias Gerlich und Felix Hänsel fehlen drei Rückraumakteure. Hinter den Einsätzen von Leo Reichenberger und Andreas Müller stehen derzeit dicke Fragezeichen. In Bestbesetzung wäre dem Team gegen den direkten Konkurrenten sicherlich einiges zuzutrauen, doch unter den personellen Voraussetzungen geht Germering als Favorit in die Partie. Für den Sportlichen Leiter Malte Knoke ist die Lage klar: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Der Trainer wird personell bedingt improvisieren müssen. Wichtig wird sein, dass wir alle hundertprozentigen Kampfgeist auf die Platte bringen und über die gesamte Spielzeit konzentriert bleiben. Dann ist ein Puntkgewinn trotz allem möglich.“

Zum Abschluss der Vorrunde in der Bezirksoberliga Schwaben wartet der nächste harte Brocken auf die zweite Damenmannschaft. Am Samstagabend um 20 Uhr begrüßen sie den Kissinger SC zum letzten Heimspiel in diesem Jahr. Die Kissinger Damen setzten letzte Woche ein Ausrufezeichen mit ihrem Sieg über den TSV Niederraunau und übernahmen die Tabellenspitze. Die Schwabmünchnerinnen gehen zwar als Underdog in die Partie, dennoch werden sie nichts unversucht lassen, um den Kissingerinnen das Leben so schwer wie möglich zu machen.