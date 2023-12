Heimspieltag in Schwabmünchen

Nachdem am vergangenen Wochenende die Partien der Schwabmünchner Handballer wegendes Wintereinbruchs abgesagt wurden, steht am Samstag ein großer Heimspielstag ins Haus.

Den Anfang machen die Damen von Trainer Stephan Volmering in der Bayernliga Süd. Am Samstag um 18 Uhr wollen sie gegen die Damen des TSV Ismaning ihre Tabellenführung in eigener Halle verteidigen. Die insgesamt drei spielfreien Wochenenden blieben bei den Schwabmünchner Damen keinesfalls ungenutzt, denn Trainer Volmering feilte sowohl am Abwehrverhalten als auch am Angriffspiel seines Teams. Die Schwabmünchnerinnen blicken der Aufgabe am Wochenende mit einer gehörigen Portion Respekt entgegen, denn die „Isar Devils“ fügten ihnen die bisher einzige Niederlage in der Saison zu. Mit einer Differenz von zwölf Toren und einer verheerenden Chancenverwertung gingen die Schwabmünchnerinnen vor zwei Monaten mit 17:29 in Ismaning sang- und klanglos unter.

Dies sollte jedoch der einzige Ausrutscher bleiben, denn die gefolgten Ergebnisse führten die Schwabmünchnerinnen an die Tabellenspitze. Nachdem der direkte Verfolger Forst United zuletzt beim HT München gepatzt hatte, beträgt der Vorsprung zum Zweitplatzierten aktuell zwei Punkte. Die Gäste aus Ismaning belegen derzeit den vierten Tabellenrang und setzen gegen Schwabmünchen mit Sicherheit alles dran, wichtige Punkte im Kampf um die Plätze für die Play-Off-Runde mitzunehmen. Ein Sieg am kommenden Samstag wäre demnach für beide Mannschaften richtungsweisend und verspricht schon jetzt ein spannendes Spiel auf Augenhöhe.

Männer des TSV Schwabmünchen empfangen den Spitzenreiter

Im Anschluss an das Damenspiel empfangen die Handballherren des TSV Schwabmünchen den aktuellen Ligaprimus SV Anzing. Die Gäste aus Anzing sind im Vorjahr äußerst unglücklich aus der Bayernliga in die Landesliga abgestiegen. Dass sie wieder zurück in die Bayernliga wollen, machen die Anzinger von Saisonbeginn an klar. Mit ihren bisherigen Ergebnissen untermauern sie ihr Vorhaben, lediglich eine Niederlage mussten sie gegen den direkten Verfolger und zweitplatzierten TSV Ottobeuren einstecken.

Mit durchschnittlich 34 Treffern stellt der SV Anzing die torgefährlichste Offensive und dominiert bisher die Landesliga Süd. Für den Schwabmünchner Trainer Christian Boppel und sein Team kommt damit am Samstagabend Schwerstarbeit auf sie zu. Um den Tabellenführer irgendwie stoppen zu können, müssen die Schwabmünchner eine ordentliche Schippe auf ihre zuletzt erbrachten Leistungen drauflegen. Das kurzfristige spielfreie Wochenende konnte zwar genutzt werden, nicht zuletzt um die angeschlagenen Spieler zu schonen, dennoch bereitet die aktuelle Personalsituation dem Trainer Kopfzerbrechen. Der Schwabmünchner Rückraum ist das derzeitige Sorgenkind.

Zwar kehrt Andreas Müller zurück in den Kader, jedoch fällt Felix Hänsel weiterhin aus und auch bei Leo Reichenberger stehen immer noch Fragezeichen hinter einem Einsatz. Ebenso ist der Einsatz von Matthias Gerlich eher unwahrscheinlich und ob Routinier Peter Bürgle zur Verfügung steht, entscheidet sich erst kurzfristig am Spieltag. Die Rollenverteilung für die Partie ist daher klar und der SV Anzing geht als haushoher Favorit in das Spiel. Trainer Boppel sieht die Situation so: „Nimmt man die Tabelle und unsere aktuelle Verfassung zur Hand, ist es eine Partie wie David gegen Goliath. Wir haben diesmal wirklich nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Wichtig ist, dass wir uns ordentlich präsentieren und die Zweikämpfe annehmen. Nur so haben wir eine Chance, den Favoriten möglichst lange zu ärgern.“ Die Partie wird am Samstagabend um 20 Uhr in der Hans-Nebauer-Halle angepfiffen.