Zwei schwere Aufgaben für den TSV Schwabmünchen

Die Handballerinnen des TSV Schwabmünchen erwarten am Samstag München Laim, die Männer müssen in Haunstetten ran.

Die Handballerinnen des TSV Schwabmünchen begrüßen am kommenden Samstag die Damen des SV München Laim zum nächsten Bayernligaduell. Bei ihrem dritten Heimspiel in Folge treffen sie mit den Münchnerinnen auf einen bereits bekannten Gegner. In der letzten Bayernligasaison spielten beide Mannschaften in der Vorrunde zweimal gegeneinander. Die Resultate der Aufeinandertreffen waren ein Unentschieden und ein sehr knapper Sieg für Schwabmünchen.

Nach der Vorrunde trennten sich die Wege der beiden Teams. Während Schwabmünchen im weiteren Saisonverlauf um den Aufstieg spielte, mussten die Gäste aus Laim in der Hauptrunde gegen den Abstieg kämpfen. Die sogenannte „Play-Down-Runde“ schlossen die Laimer souverän als Tabellenführer ab und sicherten sich damit den Verbleib in der Bayernliga. In die neuen Saison sind die Damen des SV München Laim mit zwei Siegen und drei Niederlagen gestartet. Mit ihrem beeindruckenden Sieg über den Kontrahenten HT München in der Vorwoche setzten sie jedoch ein Ausrufezeichen und ließen aufhorchen. Für Schwabmünchens Trainer Stephan Volmering ist vor der Partie klar: „Nach unserem durchwachsenen Auftritt und dem knappen Sieg letzte Woche gegen den Tabellenletzten müssen wir gegen Laim von Beginn an aufmerksam sein und konstant unsere Leistung abrufen, sonst wird es ganz eng. Die starke Offensive der Gäste wird uns keine Schwächephasen verzeihen, wie wir sie uns im letzten Spiel geleistet haben.“ Anpfiff ist um 18 Uhr in der Hans-Nebauer-Halle in Schwabmünchen.

Handballer des TSV Schwabmünchen in Haunstetten

Während die Damen zu Hause um die nächsten beiden Punkte kämpfen, heißt es für die Herren "Derbytime“. Die Mannschaft von Trainer Christian Boppel muss am Samstagabend um 20 Uhr beim TSV Haunstetten antreten. Als Absteiger aus der Bayernliga gehen die Gastgeber als klarer Favorit in die Partie. Nach ihrem bisher überraschend schwachen und so nicht erwarteten Saisonverlauf zeigen die Haunstetter mit zwei Siegen in Folge, unter anderem gegen den Tabellenzweiten in der Vorwoche, jedoch einen deutlichen Aufwärtstrend. Gästetrainer Alexander Horner tauschte nach dem holprigen Saisonbeginn seine Trainerjacke gegen Spielertrikot und brachte aufgrund seiner Drittligaerfahrung der Mannschaft die gewohnte Sicherheit als Spieler zurück.

Die Stimmung im Schwabmünchner Lager um Kapität Manuel Reinsch ist nach dem Sieg über Herrsching bestens. Mit ihrem Heimerfolg konnten Boppels Herren ihren Negativlauf unterbrechen und sammelten zwei ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der Trainer kann nach einer sehr guten Trainingswoche für das Derby auf seinen vollen Kader zurückgreifen. Neben dem Derbycharakter wird es gerade für Neuzugang Leonard Scholz ein besonderes Spiel, der bis zur vergangenen Saison das Haunstetter Trikot trug. Spielmacher Leo Reichenberger freut sich auf die Partie: „Derbys schreiben ihre eigenen Gesetze. Wir reisen mit neuem Selbstbewusstsein nach Haunstetten und werden keinesfalls die Punkte freiwillig abgeben.“ Mit einem weiteren Sieg könnte Schwabmünchen das Polster zum Tabellenende weiter ausbauen und sich im Mittelfeld festsetzen.