In eigener Halle die Chance nutzen

Schwabmünchens Handballerinnen mit dem ersten Heimspiel seit Anfang Mai. Gegen Spitzenreiter Friesenheim haben die Blau-Gelben noch eine Rechnung offen. Mit Erfolgen zu Hause ist der Aufstieg in Liga drei möglich.

Nach dem wichtigem Sieg in Pforzheim stehen für die Schwabmünchner Handball-Frauen noch zwei Heimspiel in der Aufstiegsrunde zur dritten Bundesliga an. Das erste steigt am Samstag ab 19 Uhr in der Hans-Nebauer-Sporthalle gegen die TSG Friesenheim.

Im Hinspiel lieferten sich beiden Mannschaften zunächst in einer temporeichen ersten Halbzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch nach einer zu schwachen zweiten Hälfte mussten sich die Gelb-Blauen am Ende mit einer deutlich zu hohen Niederlage (38:27) geschlagen geben.

Derzeit belegen die Schwabmünchnerinnen mit 4:4 Punkten den 3. Platz und sind punktgleich mit dem HC Schmiden/Oeffingen. Friesenheim steht mit aktuell 6:2 Punkten auf dem 1. Tabellenplatz.

Ein Sieg am kommenden Wochenende würde für die Schwabmünchnerinnen einen riesigen Schritt in Richtung Aufstieg bedeuten und eventuell erneut Punktgleichheit zwischen den führenden drei Mannschaften herstellen.

Nach dem Sieg im letzten Spiel gegen die TG Pforzheim fokussierten sich die Damen aus Schwabmünchen schnell auf die neue Herausforderung. Durch das spielfreie Wochenende konnten diesmal zwei statt einer Trainingswochen zur Vorbereitung auf die bevorstehende Begegnung genutzt werden.

Das Trainerteam Volmering/Stadlmair setzte vor allem auf laufintensive und temporeiche Trainingseinheiten, um dem schnellen Spiel der Friesenheimerinnen ordentlich Kontra bieten zu können. Das Team muss nun die trainierte Laufbereitschaft sowie Motivation und Teamgeist ins Wochenende mitnehmen, um der hoffentlich wieder voll belegten Hans-Nebauer-Halle ein handballerisches und garantiert sehenswertes Spektakel bieten zu können. Getreu dem altbewährten Schwabmünchner Motto „Kämpfen und Siegen!“ und dem neu erworbenen „Fight & Bite!“ blicken die Damen erwartungsvoll und hoch motiviert dem kommenden Spiel entgegen.