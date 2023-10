Kein Sieger im Handball-Derby

28:28 trennten sich die Bezirksoberliga-Handballer des BHC Königsbrunn und des TSV Bobingen

Das Handball-Derby zwischen BHC Königsbrunn und TSV Bobingen war ein Duell auf Augenhöhe, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde fesselte. Am Ende gab es ein 28:28-Unentschieden.

Die Mannschaften wechselten sich in der ersten Halbzeit mit der Führung ab und lieferten sich einen spannenden Fight, bei dem die Gäste aus Bobingen mit der 16:15-Führung in die Pause gingen. Aufseiten des BHC war in der Abwehrleistung noch Luft nach oben, welche in der zweiten Halbzeit verbessert wurde. Dadurch konnten sich die Hausherren nach recht ausgeglichenen weiteren 20 Minuten in der Schlussphase der zweiten Halbzeit sogar mit drei Toren absetzen. Aber Königsbrunn verspielte diese Führung wie bereits in den letzten Partien durch eine unkonzentrierte Angriffsleistung und Bobingen konnte zum Ende wieder auf Unentschieden stellen.

Im Verlauf des Spiels zeigten einige Spieler herausragende Leistungen. Lukas Alber vom BHC Königsbrunn setzte sich besonders durch seine neun Tore und sein geschicktes Spiel durch. Moritz Müller vom TSV Bobingen zeigte ebenfalls Können und trug maßgeblich zum Ausgleich bei. Das Spiel war von großer Intensität geprägt und bot den Zuschauern Nervenkitzel bis zur letzten Minute. Beide Teams zeigten großes Engagement, Teamwork und Sportsgeist. Die Spieler lieferten ein spannendes Spiel und sorgten für eine mitreißende Atmosphäre in der Halle. (AZ)