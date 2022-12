Königsbrunner Handballer verlieren Krimi in Aichach

Spannend ging es zu beim Auftritt der Königsbrunner Handballer in Aichach. Letztlich musste man sich beim Tabellennachbarn knapp geschlagen geben.

Eine knappe 24:25-Niederlage mussten die Königsbrunner Handballer in Aichach hinnehmen. Beide Teams begannen nervös. Viele technische Fehler und Fehlwürfe prägten die Partie und so stand es nach zwölfeinhalb Minuten gerade einmal 4:4. Anschließend setzte sich der BHC leicht ab und behielt bis zur 25. Minute die Oberhand, ehe Aichachs Spielertrainer Stefan Knittel zum 8:8-Ausgleich traf. Kurz vor der Halbzeit gab es für die Brunnenstädter einen Dämpfer, als Pascal Balg nach einem groben Einsteigen die Rote Karte sah. Diese war durchaus berechtigt, jedoch hatten die Unparteiischen Schwierigkeiten, eine gemeinsame Linie zu finden. Weil man auf Königsbrunner Seite etwas zu sehr mit den Entscheidungen der Unparteiischen haderte, verlor man den Faden und es ging mit einer 12:10 Führung für Aichach in die Halbzeit.

Nach dem Pausentee kam der Gast aus Königsbrunn besser ins Spiel und kämpfte nun um jeden Zentimeter. Auch durch die großartige Unterstützung von Nils Spörhase konnte defensiv noch einmal ein Zahn zugelegt werden. In der 45. Minute erzielte man den Ausgleich zum 18:18. In dieser Phase zeigte Königsbrunns Keeper Gerald Schwarz einige sehenswerte Paraden und konnte immer wieder hochkarätige Chancen der Aichacher vereiteln. Doch vorne lief es nicht immer wie gewünscht und trotz der vielen Ballgewinne konnte man kein Kapital aus der starken Defensive schlagen. Immer wieder erzielte der BHC den Ausgleich. Auch nach einer Aichacher Zwei-Tore-Führung kam man in der 58. Minute noch einmal auf 24:24 heran. Acht Sekunden vor Schluss nahmen die Gastgeber eine Auszeit. Routiniert stellte sich Aichachs Spielertrainer Stefan Knittel seinen Kreisläufer zurecht, zog einmal kräftig das Tempo an und versenkte den Ball gekonnt im kurzen Eck. Damit besiegelte er das Ergebnis einer spannenden Partie. Am kommenden Samstag steht für die Königsbrunner Handballer das Derby beim Spitzenreiter Schwabmünchen an (18 Uhr). (AZ)